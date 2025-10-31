 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
SV Zimmern hält den Kontakt nach oben, FC Albstadt verliert

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Der 14. Spieltag in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, wurde durch einen 2:0-Sieg des SV Zimmern in Albstadt eröffnet. Am Samstag folgen weitere Spiele.

Heute, 19:00 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
0
2
Abpfiff

Durch einen verdienten 2:0-Sieg bleibt der SV Zimmern oben dran. Nach elf Minuten sorfte Tim Heinzelmann für die Führung des Favoriten. Erst in der Nachspielzeit fiel durch Jason Davitian die Entscheidung.

Morgen, 14:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
14:30

Der Fünfte (24 Punkte, 28:13) misst sich mit dem Zehnten (16 Punkte, 17:23). Klare Offensivakzente auf der einen, Stabilitätsbedarf auf der anderen Seite – die Balance im Zentrum dürfte den Takt vorgeben.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
14:30

Der Sechzehnte (10 Punkte, 10:28) bekommt es mit dem Absteiger aus dem soliden Mittelfeld zu tun (Achter, 18 Punkte, 27:21). Der Außenseiter benötigt Kompaktheit, der Favorit Tempo über die Flügel.

Morgen, 14:30 Uhr
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
14:30

Der Sechste (22 Punkte, 25:23) fordert den Spitzenreiter, der ungeschlagen und mit klarer Bilanz (30 Punkte, 32:10) auftritt. Es ist das Duell Robustheit gegen Stringenz – Details bei Standards könnten entscheiden.

Morgen, 14:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
14:30

Der Neunte (17 Punkte, 21:19) trifft auf den Dreizehnten (12 Punkte, 22:35). Die Gastgeber bringen mehr Statik mit, der Gast braucht enge Staffelung, um Räume zu schließen.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
14:30

Der Vierte (25 Punkte, 27:16) empfängt das Schlusslicht, das bei drei Zählern und 10:39 Toren unter Zugzwang steht. Der Favorit setzt auf Struktur, der Außenseiter auf Umschaltmomente.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
14:30

Der Zwölfte (12 Punkte, 22:31) duelliert sich mit dem Fünfzehnten (11 Punkte, 21:32). Beide suchen defensive Ordnung, Kleinigkeiten an der Strafraumkante können das Bild kippen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
14:00

Der Absteiger auf Rang zwei (29 Punkte, 38:11) trifft auf den Aufsteiger auf Platz elf (12 Punkte, 27:31). Überlegenheit in Torgefahr und Stabilität spricht für den Favoriten, der Gegner setzt auf Konterdisziplin.

