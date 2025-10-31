SV Zimmern hält den Kontakt nach oben, FC Albstadt verliert

Der 14. Spieltag in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, wurde durch einen 2:0-Sieg des SV Zimmern in Albstadt eröffnet. Am Samstag folgen weitere Spiele.
Durch einen verdienten 2:0-Sieg bleibt der SV Zimmern oben dran. Nach elf Minuten sorfte Tim Heinzelmann für die Führung des Favoriten. Erst in der Nachspielzeit fiel durch Jason Davitian die Entscheidung.
Der Fünfte (24 Punkte, 28:13) misst sich mit dem Zehnten (16 Punkte, 17:23). Klare Offensivakzente auf der einen, Stabilitätsbedarf auf der anderen Seite – die Balance im Zentrum dürfte den Takt vorgeben.
Der Sechzehnte (10 Punkte, 10:28) bekommt es mit dem Absteiger aus dem soliden Mittelfeld zu tun (Achter, 18 Punkte, 27:21). Der Außenseiter benötigt Kompaktheit, der Favorit Tempo über die Flügel.
Der Sechste (22 Punkte, 25:23) fordert den Spitzenreiter, der ungeschlagen und mit klarer Bilanz (30 Punkte, 32:10) auftritt. Es ist das Duell Robustheit gegen Stringenz – Details bei Standards könnten entscheiden.
Der Neunte (17 Punkte, 21:19) trifft auf den Dreizehnten (12 Punkte, 22:35). Die Gastgeber bringen mehr Statik mit, der Gast braucht enge Staffelung, um Räume zu schließen.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Vierte (25 Punkte, 27:16) empfängt das Schlusslicht, das bei drei Zählern und 10:39 Toren unter Zugzwang steht. Der Favorit setzt auf Struktur, der Außenseiter auf Umschaltmomente.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Zwölfte (12 Punkte, 22:31) duelliert sich mit dem Fünfzehnten (11 Punkte, 21:32). Beide suchen defensive Ordnung, Kleinigkeiten an der Strafraumkante können das Bild kippen.
So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
Der Absteiger auf Rang zwei (29 Punkte, 38:11) trifft auf den Aufsteiger auf Platz elf (12 Punkte, 27:31). Überlegenheit in Torgefahr und Stabilität spricht für den Favoriten, der Gegner setzt auf Konterdisziplin.
