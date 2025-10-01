SV Zimmern feiert klaren Heimsieg gegen SC 04 Tuttlingen

Schon in der 17. Minute ging Zimmern durch ein Eigentor der Gäste in Führung. Marius Helmke erhöhte in der 53. Minute auf 2:0, ehe Tade Sias Campos nur neun Minuten später mit dem 3:0 für eine Vorentscheidung sorgte. Doch Tuttlingen steckte nicht auf und kam in der 67. Minute durch Buba Camara per Foulelfmeter zum 3:1-Anschluss. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, denn praktisch im Gegenzug stellte Samuel Spada in derselben Spielminute mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. --- Das war der restliche 9. Spieltag am vergangenen Wochenende

Pfullingen legte gegen Freudenstadt früh vor: Philipp Kendel brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung, Jannis Röhm erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. Max Bieller baute in der 59. Minute den Vorsprung aus, ehe Alieu Camara für Freudenstadt in der 60. Minute verkürzte. Philipp Kendel traf erneut in der 81. Minute, während Anton Bensch in der 90.+5 Minute den Endstand von 4:2 markierte. ---

Nagold bestimmte früh das Spiel, Jan-Christian Beifuß traf in der 8. Minute zur Führung. Nach der Roten Karte für Armin Maier vom FC 07 Albstadt in der 40. Minute, erhöhte Beifuß in der 52. Minute auf 2:0. Tom Gutekunst traf in der 70. Minute, Panagiotis Karypidis machte in der 82. Minute alles klar zum 4:0-Endstand. ---

Empfingen geriet kurz vor der Halbzeit in Rückstand, Vincenzo Giambrone traf in der 45.+1 Minute für Croatia Reutlingen. Denis Bozicevic glich per Foulelfmeter in der 60. Minute aus, Pascal Schoch erzielte in der 71. Minute den Siegtreffer für Empfingen. ---

Ergenzingen startete stark mit dem Führungstreffer von Dave Nzally in der 7. Minute, Cristian Materazzi erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Nils Beurenmeister traf in der 70. Minute zum 3:0, Markus Vogel traf in der 80. Minute per Eigentor zum 3:1. Den Endstand von 4:1 markierte Dave Nzally in der 89. Minute. ---

Bösingen zeigte beim VfL Mühlheim eine konzentrierte Leistung und setzte früh Akzente. Jannik Botzenhart erzielte in der 22. Minute das 1:0, Marius Müller baute die Führung in der 70. Minute aus. Jonas Kirchner gelang der Anschlusstreffer für Mühlheim in der 72. Minute, doch Torsten Müller (80.) und erneut Jannik Botzenhart (84.) stellten den klaren 4:1-Endstand für Bösingen her. ---

Tübingen dominierte die Partie gegen TSV Harthausen/Scher von Beginn an. Ali Hamdar traf früh in der 9. Minute zur Führung, Dimitrios Katsaras erhöhte in der 35. Minute. Hamdar setzte mit seinem zweiten Treffer in der 74. Minute den Schlusspunkt, während Tunay Balci in der 65. Minute mit Gelb-Rot vom Feld musste. ---