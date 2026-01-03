SV Zimmern: „Es übertrifft meine Erwartungen“

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Marc Genter zur starken Hinrunde des SV Zimmern in der Landesliga, Staffel 3. Der Trainer spricht über Erwartungen, Mentalität, enge Spiele, taktische Ansätze und die Ziele für die Rückrunde.

Nach der Hinrunde steht der SV Zimmern mit 42 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Für Marc Genter ist das eine Momentaufnahme mit Signalwirkung. „Ich bin sehr zufrieden und übertrifft auch meine Erwartungen“, sagt der Trainer. Gleichzeitig betont er, dass der Weg an die Spitze kein Zufall ist: „Ich wusste immer, dass wir mit harter und kontinuierlicher Arbeit zu den Topteams der Landesliga zählen können.“ Dass sein Team sich in einer Saison „mit dieser hohen Leistungsdichte und den vielen Topteams ganz oben“ behauptet, „hätte ich jedoch so nicht sofort erwartet“.

37 erzielte Tore und 15 Gegentore beschreiben die Statik der Hinrunde. Genter sieht vor allem nach vorne weiteres Entwicklungspotenzial. „Offensiv haben wir sicherlich Potential nach oben und setzen hier auch in der Vorbereitung weiter an.“ Mit der Arbeit gegen den Ball zeigt er sich zufrieden: „Mit der defensiven Leistung bin ich im Grunde recht zufrieden.“ Für die Zukunft hat er dennoch klare Ansätze: „Perspektivisch möchte ich im Pressing noch variabler und effizienter werden.“

Enge Spiele als prägendes Element

Die Hinrunde war geprägt von knappen Entscheidungen. „Die vielen engen Spiele“, so Genter, hätten das Team geformt. Entscheidend sei die Haltung gewesen: „In der wir bis zum Ende nicht mit einem Remis zufrieden waren, an uns geglaubt haben und Siege, auch oft durch Einwechsler oder Joker, erzwungen haben.“

Teamgeist statt Einzelspieler

Herausragende Einzelspieler stellt der Trainer bewusst nicht in den Vordergrund. „So eine Hinrunde ist immer eine Teamleistung, das können Einzelne nicht bewirken.“ Besonders hebt er den Charakter der Mannschaft hervor: „Der Spirit des Gesamtteams, in jeder Einheit 100 Prozent und mehr zu geben, sich gegenseitig zu gönnen und zu pushen.“ Gleichzeitig lobt er den Einfluss der Spieler, die von der Bank kommen: „Und trotzdem bei eigenen Spielminuten das Spiel positiv zu verändern.“ Sein Fazit: „Wir haben viele wichtige Säulen und ein ganz besonderes Mindset.“

Arbeit am letzten Drittel

Das größte Verbesserungspotenzial sieht Genter klar im Offensivspiel. „Offensive Strukturen und Abläufe“, nennt er als Schwerpunkt. Die Inhalte seien bereits vorbereitet: „Hier haben wir bereits Prinzipien und Handlungsvorschläge ausgearbeitet.“ In der Vorbereitung sollen diese vertieft werden: „Wir werden dies thematisieren und intensivieren.“ Viele Tests sollen dabei helfen: „Eine Vielzahl an Testspielen ermöglicht es, dies auch in Wettkampfsituationen zu versuchen.“

Intensive Vorbereitung mit vielen Tests

Der Startschuss fällt am 15. Januar. „Wir starten am 15. Januar und haben im Schnitt je zwei Spiele pro Woche.“ Die Gegnerliste ist umfangreich und anspruchsvoll: Teams aus der Landesliga Staffel 3 wie „Radolfzell, Pfaffenweiler, Stockach, Aasen und Möhringen“, dazu Topteams aus der Bezirksliga „Deisslingen, Trossingen, Gutmadingen“ sowie die „U19 der TSG Balingen“.

Keine Wintertransfers geplant

Personell bleibt der Kader unverändert. „Nein, im Winter wird sich nichts ändern“, stellt Genter klar. Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits nach vorne: „Wir sind aber schon in Planungen für die kommende Runde.“

Taktische Weiterentwicklung mit klarem Fokus

In den vergangenen Jahren habe sich die Mannschaft bereits stark entwickelt. „Wir sind über die letzten 2,5 Jahre taktisch und systemisch bereits recht variabel geworden.“ Dennoch bleibe man offen für Neues: „Bringen aber immer noch weitere Ideen ein, die uns noch einen Schritt weiter bringen können.“ Der Schwerpunkt bleibt klar definiert: „Fokus wird jedoch auf dem Spiel im letzten Drittel liegen.“

Ziele und Blick auf die Rückrunde

Die Zielsetzung bleibt unverändert. „Wir haben bereits vor der Saison einen Platz unter den Top-4 und weitere interessante und kleinere Zwischenziele gesetzt.“ Daran werde nicht gerüttelt. „Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen immer die maximale Ausbeute.“ Entscheidend sei die Haltung: „Dazu müssen wir weiterhin lernwillig und gierig bleiben.“ Besonders wichtig ist der Auftakt: „Der Fokus wird sicherlich auf den ersten Spielen liegen, um gut zu starten.“