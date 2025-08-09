SV Zimmern dreht Spiel – FC 07 Albstadt und SC 04 Tuttlingen top

In Mühlheim sah es lange nach einem erfolgreichen Start der Gastgeber aus. Robin Schad brachte den VfL in der 38. Minute in Führung und setzte damit das erste Ausrufezeichen der neuen Saison. Nach dem Seitenwechsel jedoch übernahm der SV Zimmern immer mehr die Kontrolle. Maksym Tkach glich in der 67. Minute aus, bevor Deniz Demir nur sechs Minuten später die Partie komplett drehte. Der Druck der Gäste blieb hoch: Marius Helmke erhöhte in der 81. Minute auf 3:1, und in der Nachspielzeit sorgte Stefan Mutapcic mit dem vierten Treffer für einen klaren Auswärtssieg. ---

Vor heimischem Publikum erwischte der FC 07 Albstadt einen gelungenen Saisonstart. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachten zwei Treffer die Entscheidung. Denis Mazrekaj traf in der 59. Minute zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Stefan Fischer auf 2:0. Mit diesem Doppelschlag waren die Gäste aus Freudenstadt endgültig geschlagen. Albstadt sicherte sich einen Auftakt-Dreier ohne Gegentor. ---

Der SC 04 Tuttlingen startete auswärts furios in die neue Spielzeit. Bereits in der 13. Minute brachte Emirhan Karakaya die Gäste in Führung und legte kurz nach der Pause in der 49. Minute das 2:0 nach. Der TSV Harthausen/Scher fand kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Tuttlinger, während die Gäste weiter auf das nächste Tor drängten. Marcel Misic machte in der 67. Minute den Deckel drauf und stellte den 3:0-Endstand her. ---

Nach der Bezirksliga-Meisterschaft startet der SSC Tübingen mit einem Heimspiel gegen den VfL Pfullingen. Die Gäste sind erst aus der Verbandsliga abgestiegen. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSG Balingen Balingen II SV Croatia Reutlingen Croatia Reut 15:00 PUSH

Die Zweitvertretung der TSG Balingen will sich möglichst rasch nach dem Abstieg erholen und eine wichtige Rolle spielen. Zum Start erwartet die TSG den SV Croatia Reutlingen. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Bösingen Bösingen SV Nehren SV Nehren 15:00 PUSH

Der Vierte der Vorsaison erwartet den Sechsten - im Duell zwischen dem VfB Bösingen und dem SV Nehren wird eine Partie auf Augenhöhe erwartet. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Seedorf SV Seedorf TuS Ergenzingen Ergenzingen 15:00 PUSH

Der SV Seedorf beendete die letzte Spielzeit auf dem siebten Platz und erwartet zum Start die TuS Ergenzingen. Der Aufsteiger will mit einem Auswärtsdreier starten. ---

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr VfL Nagold VfL Nagold SG Empfingen SG Empfingen 19:00 PUSH