 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

SV Zimmern dreht Spiel – FC 07 Albstadt und SC 04 Tuttlingen top

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Klare Ergebnisse und treffsichere Offensiven prägten den Auftakt des 1. Spieltags in der Landesliga, Staffel 3. Während der SV Zimmern nach Rückstand in Mühlheim das Spiel fulminant drehte, feierte Albstadt einen souveränen Heimsieg und Tuttlingen holte auswärts drei Punkte.

---

Heute, 15:30 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
1
4
Abpfiff

In Mühlheim sah es lange nach einem erfolgreichen Start der Gastgeber aus. Robin Schad brachte den VfL in der 38. Minute in Führung und setzte damit das erste Ausrufezeichen der neuen Saison. Nach dem Seitenwechsel jedoch übernahm der SV Zimmern immer mehr die Kontrolle. Maksym Tkach glich in der 67. Minute aus, bevor Deniz Demir nur sechs Minuten später die Partie komplett drehte. Der Druck der Gäste blieb hoch: Marius Helmke erhöhte in der 81. Minute auf 3:1, und in der Nachspielzeit sorgte Stefan Mutapcic mit dem vierten Treffer für einen klaren Auswärtssieg.

---

Heute, 15:30 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
2
0

Vor heimischem Publikum erwischte der FC 07 Albstadt einen gelungenen Saisonstart. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachten zwei Treffer die Entscheidung. Denis Mazrekaj traf in der 59. Minute zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Stefan Fischer auf 2:0. Mit diesem Doppelschlag waren die Gäste aus Freudenstadt endgültig geschlagen. Albstadt sicherte sich einen Auftakt-Dreier ohne Gegentor.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
0
3
Abpfiff

Der SC 04 Tuttlingen startete auswärts furios in die neue Spielzeit. Bereits in der 13. Minute brachte Emirhan Karakaya die Gäste in Führung und legte kurz nach der Pause in der 49. Minute das 2:0 nach. Der TSV Harthausen/Scher fand kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Tuttlinger, während die Gäste weiter auf das nächste Tor drängten. Marcel Misic machte in der 67. Minute den Deckel drauf und stellte den 3:0-Endstand her.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
14:00

Nach der Bezirksliga-Meisterschaft startet der SSC Tübingen mit einem Heimspiel gegen den VfL Pfullingen. Die Gäste sind erst aus der Verbandsliga abgestiegen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
15:00

Die Zweitvertretung der TSG Balingen will sich möglichst rasch nach dem Abstieg erholen und eine wichtige Rolle spielen. Zum Start erwartet die TSG den SV Croatia Reutlingen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
15:00

Der Vierte der Vorsaison erwartet den Sechsten - im Duell zwischen dem VfB Bösingen und dem SV Nehren wird eine Partie auf Augenhöhe erwartet.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
15:00

Der SV Seedorf beendete die letzte Spielzeit auf dem siebten Platz und erwartet zum Start die TuS Ergenzingen. Der Aufsteiger will mit einem Auswärtsdreier starten.

---

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
19:00

Beide Teams beendeten die alte Saison punktgleich, doch das Torverhältnis entschied, dass der VfL Nagold Zweiter wurde und in die Relegation ging. Nun kommt es zum Start direkt zum Duell zweier Aufstiegskandidaten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 09.8.2025, 18:21 Uhr
Timo BabicAutor