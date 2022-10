– Foto: Florian Würthele

SV Zeitlarn konnte sich nur knapp die Punkte holen A-Klasse 3

14.Spieltag!

SG Pielenhofen-Adlersberg II/Steinsberg II - ATSV Kallmünz 2:0 (1:0) Mit einem Treffer pro Halbzeit holte sich die SG Pielenhofen-Adlersberg II/Steinsberg II die Punkte daheim. ATSV Kallmünz musste vor 50 Zuschauern eine Niederlage einstecken. Christian Beer brachte in der 44. Minute die Führung, in der 85. Minute machte Lukas Lohr das 2:0 für die SG in Pielenhofen. Schiedsrichter: Florian Schyrba ATSV Kallmünz steht mit 16 Punkten auf Platz 4 der Tabelle, SG Pielenhofen-Adlersberg II / Steinsberg II konnte sich 14 Punkte erspielen und belegt Platz 5.

SpVgg Stadtamhof II - SV Zeitlarn 0:1 (0:0) Die zweite Mannschaft der SpVgg Stadtamhof musste sich vor 45 Zuschauern zu guter Letzt doch noch gegen den SV Zeitlarn und seinem Torjäger Urban Wazlawik geschlagen geben. Bis zur 87. Minute konnten die Gastgeber hinten dicht halten, doch für einen Abschluss reichte es leider nicht am 14. Spieltag. Schiedsrichter: Johann Beiderbeck SpVgg Stadtamhof II konnte sich bisher 10 Punkte holen aus 9 absolvierten Spielen, der SV Zeitlarn bleibt, mit nur einer Niederlage in der bisherigen Saison, Tabellenführer mit 27 Punkten.

SpVgg Ramspau II - ATSV Pirkensee-Ponholz II 0:2 (0:1) ATSV Pirkensee-Ponholz II konnte sich zu Gast bei der SpVgg Ramspau II am 14. Spieltag vor 60 Zuschauern durchsetzen. Michael Stilp erzielte in der 29. Minute das 0:1, in der 66. Minute erhöhte David Weiß auf 0:2, was dem ATSV Pi-Po II die Punkte brachte. Schiedsrichter: Elmar Miethaner Mit 16 Punkten steht der ATSV Pirkensee-Ponholz II auf Platz 3 der Tabelle, SpVgg Ramspau II belegt Platz 6 mit 13 Punkten.