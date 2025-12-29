SV Zeilsheim will sich in die Top-Sechs spielen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SV Zeilsheim. Zu den Zeilsheimern hat uns Peter Strauch, 1. Vorsitzender des Verbandsligisten, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung hat sich deutlich gebessert, nachdem wir in den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt haben."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Nach gutem Start in die Runde, mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen, sind wir in ein Loch gefallen. Auslöser war die 0:8 Niederlage in Steinbach II. Leider standen uns viele Wochen Leistungsträger wie: Andre Fließ, Amar Zildzovic oder Dorian Miric nicht zur Verfügung. Nach dem Trainerwechsel (Robert Schick kam für Alexander Konjevic) stabilisierte sich die Mannschaft, wodurch wir die Abstiegsplätze verlassen konnten."

Was lief gut und was lief schlecht?

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"In der Winterpause verlassen werden uns Kristijan Bejic zu Posavina Frankfurt, Musa Canakoglu zum TSV Heimbuchenthal, Ivo Jurusic zu Türk Kelsterbach, Patryk Kuras und Ogulcan Türkmen zum VfB Unterliederbach, Hiroki Torinomi zum SV Wiesbaden und Vladimir Trucic zu Tempo Frankfurt.

Neu dazustoßen werden Besmir Haliti von Makkabi Frankfurt und Deniz Topcu von DJK/SF Bad Homburg."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen uns weiter stabilisieren und haben Platz sechs als Ziel!"



Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"TuS Hornau wird Meister! Zu den möglichen Absteigern kein Kommentar."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.