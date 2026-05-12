SV Zeilsheim will mit neuem Jugendkonzept durchstarten

Main-Taunus. Der SV Zeilsheim will seine Nachwuchsarbeit auf ein neues Niveau heben und setzt dabei auf einen namhaften Neuzugang in der sportlichen Führung. Mit Abdullah Tabarrant stößt ein erfahrener Jugendexperte zum Verbandsligisten, der gemeinsam mit den Verantwortlichen ein ambitioniertes Konzept für die Zukunft umsetzen soll.
„Ich habe dem Präsidenten und dem stellvertretenden Präsidenten gesagt, dass wir unbedingt etwas für die Jugend machen müssen, wir ein Konzept und gute Leute brauchen“, erklärt Can die Hintergründe der Neuausrichtung.
Mit Abdullah Tabarrant gelang es dem SV Zeilsheim, einen in der Region bestens vernetzten Fußballfachmann zu verpflichten. Tabarrant arbeitete bereits erfolgreich beim FSV Frankfurt und sammelte anschließend internationale Erfahrung beim österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten, wo er als Nachwuchsleiter und U23-Trainer tätig war. Zuletzt zog es ihn sogar nach Australien zur Akademie von Borussia Dortmund.
Dass Tabarrant nun wieder in Deutschland ist, kam für Zeilsheim genau zum richtigen Zeitpunkt. Ein Visum-Problem in Australien machte die Rückkehr notwendig und eröffnete dem SVZ eine große Chance.
„Ich kenne Abdullah seit Jahren. Er hat beim FSV Frankfurt immer gute Arbeit geleistet, seine Kader stark aufgebaut und besitzt ein sehr gutes Netzwerk“, sagt Can. Nach mehreren Gesprächen sei schnell klar geworden, dass beide Seiten ähnliche Vorstellungen verfolgen. „Wir wollen unsere Energie voll in die Jugend stecken und brauchen seine Hilfe.“
Tabarrant übernimmt ab sofort die Rolle des sportlichen Leiters Jugend und wird dabei eng mit Jugendleiter Hicham Asbai zusammenarbeiten. Die sportlichen Ziele formuliert der Verein dabei überraschend offensiv: Innerhalb der kommenden drei Jahre sollen die A-, B- und C-Junioren den Sprung in die Hessenliga schaffen. „Das ist unser Ziel. Ob wir es schaffen, ist eine andere Sache, aber das wird unser Ziel sein“, betont Can.
Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, plant der SV Zeilsheim eine umfassende Professionalisierung seiner Jugendarbeit. Künftig soll es unter anderem positionsspezifisches Fördertraining für einzelne Mannschaftsteile geben. Darüber hinaus setzt der Verein verstärkt auf lizenzierte Trainer, moderne Videoanalysen und eine intensive Betreuung der Jugendlichen auch außerhalb des Fußballplatzes.
So sollen junge Spieler beispielsweise zusätzlich bei schulischen Themen unterstützt werden. Der Verein verfolgt damit einen ganzheitlichen Ansatz, der sportliche und persönliche Entwicklung gleichermaßen fördern soll.
„Wir haben hier schon was Gutes vor“, kündigt Can an.