SV Zeilsheim will mit neuem Jugendkonzept durchstarten Abdullah Tabarrant übernimmt die sportliche Führung in der Jugenarbeit +++ Sadik Can möchte alle Jugendteams in der Hessenliga unterbringen von Luca Palmer · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

Zeilsheims sportlicher Leiter Sadik Can freut sich über die Verpflichtung seines neuen Jugendkoordinatiors Abdullah Tabarrant. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. Der SV Zeilsheim will seine Nachwuchsarbeit auf ein neues Niveau heben und setzt dabei auf einen namhaften Neuzugang in der sportlichen Führung. Mit Abdullah Tabarrant stößt ein erfahrener Jugendexperte zum Verbandsligisten, der gemeinsam mit den Verantwortlichen ein ambitioniertes Konzept für die Zukunft umsetzen soll.

„Ich habe dem Präsidenten und dem stellvertretenden Präsidenten gesagt, dass wir unbedingt etwas für die Jugend machen müssen, wir ein Konzept und gute Leute brauchen“, erklärt Can die Hintergründe der Neuausrichtung. Rückkehrer mit internationaler Erfahrung Mit Abdullah Tabarrant gelang es dem SV Zeilsheim, einen in der Region bestens vernetzten Fußballfachmann zu verpflichten. Tabarrant arbeitete bereits erfolgreich beim FSV Frankfurt und sammelte anschließend internationale Erfahrung beim österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten, wo er als Nachwuchsleiter und U23-Trainer tätig war. Zuletzt zog es ihn sogar nach Australien zur Akademie von Borussia Dortmund.

Dass Tabarrant nun wieder in Deutschland ist, kam für Zeilsheim genau zum richtigen Zeitpunkt. Ein Visum-Problem in Australien machte die Rückkehr notwendig und eröffnete dem SVZ eine große Chance. „Ich kenne Abdullah seit Jahren. Er hat beim FSV Frankfurt immer gute Arbeit geleistet, seine Kader stark aufgebaut und besitzt ein sehr gutes Netzwerk“, sagt Can. Nach mehreren Gesprächen sei schnell klar geworden, dass beide Seiten ähnliche Vorstellungen verfolgen. „Wir wollen unsere Energie voll in die Jugend stecken und brauchen seine Hilfe.“