SV Zeilsheim vor großem Umbruch – 14 Abwanderer sind schon fix

Mit dem Verpassen der Hessenliga endet nun auch eine Ära in Zeilsheim: Kapitän und Toptorjäger Abdussamed Gürsoy wechselt zu Süd-Verbandsligist Rot-Weiß Frankfurt. Weitere Leistungsträger wie Silas Gerstberger (zu den TuS Hornau), Elmir Muhic (Ziel unbekannt), Jonatan Tesfaldet (Ziel unbekannt), Niklas Dillitz (Basrara Mainz), Jason Ptak (SV Wiesbaden) und Dominik Ortega Tapia, der künftig als spielender Trainer der zweiten Mannschaft fungieren wird, gehören in der kommenden Spielzeit ebenfalls nicht mehr zum Kader.

Bis kurz vor dem Saisonendspurt hatte Zeilsheim die Verbandsliga Mitte souverän angeführt und zwischenzeitlich (Mitte März) elf Punkte Vorsprung auf die engsten "Verfolger". Doch in der Rückrunde riss der Faden – am Ende stand nur Platz vier zu Buche, mit einem Zähler Rückstand auf den zweiten Rang, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt hätte , und vier Punkten Abstand auf Meister TuBa Pohlheim.

Auch Candas Kara, der in der zweiten Mannschaft mit 52 Treffern in der abgelaufenen Runde die Kreisoberliga zerschoss, verlässt den SVZ – ebenso wie Florian Decise, Younes Dahmani, Ely Ndombe Kayembe, Ouassim Abardah, Marijan Petrovic und Torwart Ben Käuper, der in seine norddeutsche Heimat, nach Bremen, zurückkehrt.

„Bei einigen Spielern hat es sportlich leider nicht mehr funktioniert und somit war eine Trennung unumgänglich. Andere Spieler wiederum suchen ihr Glück bei anderen Vereinen, um mehr Einsatzzeiten zu bekommen“, erklärt Can.

Neustart mit weniger Druck

Trotz der großen personellen Veränderungen blickt Can in Zeilsheim optimistisch in die Zukunft: „Wir werden auch in der kommenden Saison eine gute Rolle in der Verbandsliga spielen, allerdings ohne Druck unbedingt nach oben zu wollen. Wir benötigten alle etwas Lockerheit in und um den Verein, das ist auch der Hauptgrund für die Kaderveränderung.“

Etwaige Neuzugänge könne der SVZ - Stand jetzt - noch „keine“ vorstellen, offenbart Can auf Rückfrage der FuPa-Redaktion.