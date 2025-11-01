SV Zeilsheim verschläft die erste Halbzeit

Ederbergland legte von Beginn an druckvoll los und belohnte sich früh. Nach einem Eckball brachte Simon Mitze die Hausherren bereits in der 9. Minute in Führung. Eric Fuchs erhöhte nach 20 Minuten auf 2:0, ehe Lamin Kamara in der 32. Minute mit dem 3:0 schon für eine Vorentscheidung sorgte.

„In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut im Pressing und Ederbergland war uns deutlich überlegen“, räumte Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch ein. Entsprechend sei „die 3:0-Führung für Ederbergland auch absolut verdient“ gewesen.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Zeilsheim deutlich verbessert. Die Gäste übernahmen mehr Initiative und kamen in der 78. Minute durch Dusan Crnomut zum verdienten Anschlusstreffer. „In der zweiten Halbzeit waren wir super im Spiel und haben unser Spiel dann auch erfolgreich durchgezogen“, sah Strauch. Wäre der Treffer etwas früher gefallen, „hätte es vielleicht noch einmal spannend werden können“.

"Auf die Leistung aufbauen"

Trotz der Niederlage zieht Strauch ein positives Fazit: „Wir müssen uns aufgrund der ersten Halbzeit verdient geschlagen geben, aber auf die Leistung in der zweiten Hälfte können und müssen wir aufbauen.“