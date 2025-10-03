Das Tor von Jannick Lacayo (rechts) reichte für Zeilsheim nicht zu einem Sieg gegen Dietkirchen. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

SV Zeilsheim verpasst Befreiungsschlag gegen Dietkirchen Verbandsligist lässt im ersten Ligaspiel nach der Trennung von Alexander Konjevic die nötige Effizienz im Angriff vermissen +++ Vereinschef Strauch sieht "mehr Esprit" Verlinkte Inhalte VL Hessen Mitte Dietkirchen SV Zeilsheim Jannick Hennes Lacayo

Frankfurt. Mit einem Sieg Boden gutmachen und wieder ins Mittelfeld der Verbandsliga andocken - das ist beim Feiertagsspiel weder dem SV Zeilsheim noch dem TuS Dietkirchen gelungen. Und so bringt beide Teams das 1:1 nicht wirklich weiter. Vor allem die Gastgeber dürften sich über das Remis ärgern.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Wir haben uns einfach nicht belohnt heute für eine engagierte Leistung. Das Chancenverhältnis war mehr als eindeutig auf unserer Seite. Nur der zweite Treffer wollte einfach nicht rein, es war wie verhext", sagte Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch hinterher. Im ersten Ligaspiel nach der Trennung von Cheftrainer Alexander Konjevic legten die Zeilsheimer unter der Regie von Interimstrainer Robert Schick engagiert los und gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Front. André Fließ eroberte den Ball im Mittelfeld und spielte einen Flugball auf Jannick Lacayo, dessen Direktabnahme im langen Eck einschlug.

Bei Schüssen von Takuto Tanaka parierte TuS-Keeper Marc Kohlhepp glänzend (50./54.), dazu traf Leonardo Bianco nur die Latte (66.). Nach einem langen Ball aus der eigene Hälfte klärte die Hintermannschaft der Zeilsheimer nicht richtig, Moses Nickmann staubte fünf Minuten vor dem Ende zum Ausgleich ab. Das finale 2:1 von Tanaka wurde aufgrund einer knappen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Dennoch: "Spielerisch war das mehr Esprit, wir haben uns wieder mehr Chancen erarbeitet als in den Vorwochen", sagte Strauch.