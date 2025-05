SV Zeilsheim tut sich gegen neun Kinzenbacher lange schwer

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Nach einer Viertelstunde blieb Schiedsrichter Piehl nach Marcus Purdaks Notbremse an Dorian Miric (15.) nichts anderes übrig, als den Kinzenbacher vom Platz zu stellen. Gleichfalls alternativlos blieb der zweite Platzverweis nur vier Minuten später nach dem harten Einsteigen von Ufuk Yildirim gegen André Fließ (19.). "Danach war es sehr zäh", sah Peter Strauch, Vorsitzender des SV Zeilsheim, den Spielverlauf in gleich zweifacher Überzahl.

Umso bemerkenswerter, dass die Gastgeber sogar in Führung gingen - Justin Schweiter schweißte sehenswert zum 1:0 ein (26.). Miric sorgte jedoch noch vor der Pause für den wichtigen Ausgleich (41.), nachdem dieser per Flanke von Gürsoy bedient wurde. Mit Gürsoys Treffer zum 2:1 aus SVZ-Sicht war der Bann gebrochen (61.) - Jason Ptak (74.) und Dominik Ortega (78.) per Flachschuss stellten auf 4:1 für die favorisierten Gäste. Die das Spiel jedoch nicht mit elf Mann beenden sollten - für den eingewechselten Ely Ndombe Kayembe war der Arbeitstag nach nur fünf Minuten wieder beendet (87.). Elfmeter und Rote Karte hieß es in Folge, den Timo Schmidt (88.) verwandelte - Endstand 2:4.

"Wichtig sind für uns nur noch Siege"

Mit dem Auswärtssieg und den drei Punkten, die dem SVZ durch den SV Niedernhausen gutgeschrieben werden, sind die West-Frankfurter vorübergehend wieder Tabellenführer. Mit dem FC Waldbrunn und dem TuS Dietkirchen stehen nun abschließend zwei Heimspiele bevor. "Wichtig sind für uns nur noch Siege", weiß Strauch, der warnt: "Waldbrunn und Dietkirchen - das sind kompakte Mannschaften, gegen die wir uns häufig schwertun. Das sind immer unbequeme Gegner."