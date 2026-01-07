SV Zeilsheim strukturiert den Kader neu

Zeilsheim. Die Winterpause ist für den Verbandsligisten SV Zeilsheim alles andere als ruhig verlaufen. Während andere Teams vor allem regenerieren, nutzten die Verantwortlichen des SV die spielfreie Zeit für eine Neustrukturierung des Kaders.

„Die Abgänge waren überwiegend vom Verein selbst angestoßen“, erklärt Sadik Can, sportlicher Leiter des SV Zeilsheim. In enger Abstimmung mit Trainer Robert Schick sei man zu dem Entschluss gekommen, Teile des Kaders neu zu strukturieren. Zudem wurde ein Großteil der Spieler der zweiten Mannschaft zugeordnet, da man aktuell keine sportliche Perspektive für sie in der ersten Mannschaft gesehen habe. Des Weiteren äußerten einige Akteure selbst den Wunsch nach einem Tapetenwechsel. "Die meisten Abgänge hatten in der Hinrunde nur sehr wenig Spielzeit", erklärt Can weiter. Eine Ausnahme bildet Dominique Jourdan, der auf eigenen Wunsch zur U21 von Darmstadt 98 in die Hessenliga wechselte. „Bis auf zwei Spieler haben alle bereits einen neuen Verein gefunden, was sich auch positiv auf unsere Vereinskasse ausgewirkt hat“, sagt Can.

Nach dem personellen Aderlass ließen die Zeilsheimer Verantwortlichen jedoch keine Zweifel aufkommen, dass der Kader wieder gezielt aufgefüllt wird. Dabei setzte man bewusst auf eine Mischung aus Erfahrung und Vereinsidentifikation. Mit Deniz Topcu kehrt ein alter Bekannter zurück in den Frankfurter Westen. Der flexible Defensivspieler bringt wertvolle Hessenliga-Erfahrung mit und kommt von der DJK Bad Homburg. Ebenfalls neu ist Innenverteidiger Besmir Haliti, der mit Stationen in der Hessen- und Regionalliga der Abwehr zusätzliche Stabilität verleihen soll.

Für die linke Seite stößt Joav Damaceno zum Team. Der Linksverteidiger kehrt nach einem einjährigen Aufenthalt in Brasilien zurück und war zuvor Leistungsträger bei Wormatia Worms und dem FC Gießen. Komplettiert werden die bisherigen Neuzugänge durch Noel Scacchetti von Germania Okriftel, der nach langer Kreuzbandverletzung wieder im Mannschaftstraining steht und laut Can „auf einem sehr guten Weg“ ist. "Zwei weitere Verpflichtungen sind noch geplant", gibt Can zudem noch bekannt.

Keine Angst vor Abstiegskampf

Angesichts der vielen Wechsel könnte man eine schwierige Findungsphase befürchten, doch diese Sorge teilt man in Zeilsheim nicht. „Wir haben in der Hinrunde viele Punkte sehr unglücklich liegen lassen, oft durch Gegentore in den Schlussminuten“, betont Can. Die Ergebnisse hätten nicht die tatsächliche Qualität der Mannschaft widergespiegelt.

Im Gegenteil, denn wie Can erklärt, scheine der Umbruch den Teamgeist sogar gestärkt zu haben. „Nach den Abgängen ist die Mannschaft enger zusammengerückt. Der Zusammenhalt hat sich spürbar verbessert“, so der sportliche Leiter. In Kombination mit der vorhandenen fußballerischen Qualität blickt man beim SV Zeilsheim optimistisch nach vorne und ist überzeugt, auch am Saisonende weiterhin ein fester Bestandteil der Verbandsliga zu sein.