SV Zeilsheim sieht "Licht am Ende des Tunnels"

Umso wichtiger der Erfolg vom Gründonnerstag für die Zeilsheimer, die möglichst früh unter dem nun als Chefcoach fixierten Robert Schick die Kaderplanung für die Verbandsliga vorantreiben wollen. Da kann frühzeitige Sicherheit über die Ligazugehörigkeit nur zuträglich sein. Gegen Heuchelheim wurde es eine klare Sache. "Wir waren von Anfang an sehr präsent, haben den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen", sagt Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch. Nach Eckball von Takuto Tanaka traf Oliver Ruklic per Kopfball-Aufsetzer zur Führung für die "Grüne". Wenig später erhöhte André Fließ mit sehenswerter Bogenlampe auf 2:0.