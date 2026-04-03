SV Zeilsheim sieht "Licht am Ende des Tunnels"

Frankfurt. Es geht weiter in die richtige Richtung beim SV Zeilsheim. Das eminent wichtige Heimspiel gegen TSF Heuchelheim gewannen die West-Frankfurter klar mit 3:0, brachten somit wichtigen Abstand zwischen sich und den vermeintlichen Abstiegsrängen.
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Sollte ein Team aus der Hessenliga absteigen, wonach es derzeit aussieht, würde der viertletzte Platz, den aktuell Heuchelheim einnimmt, zum Relegationsplatz werden. Bei zwei Hessenliga-Absteiger, neben dem SC Waldgirmes ist vor allem der VfB Marburg gefährdet, würde der Fünftletzte (derzeit der in der Krise steckende SV Wiesbaden) relegieren.
Umso wichtiger der Erfolg vom Gründonnerstag für die Zeilsheimer, die möglichst früh unter dem nun als Chefcoach fixierten Robert Schick die Kaderplanung für die Verbandsliga vorantreiben wollen. Da kann frühzeitige Sicherheit über die Ligazugehörigkeit nur zuträglich sein. Gegen Heuchelheim wurde es eine klare Sache. "Wir waren von Anfang an sehr präsent, haben den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen", sagt Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch. Nach Eckball von Takuto Tanaka traf Oliver Ruklic per Kopfball-Aufsetzer zur Führung für die "Grüne". Wenig später erhöhte André Fließ mit sehenswerter Bogenlampe auf 2:0.
Wermutstropfen: Tanaka verletzt raus
Fließ war es dann auch, der den eingewechelten Jannick Lacayo mit einem Traumpass in Szene setzte. Der Joker umkurvte Verteidiger und Torhüter und schob zum 3:0 ein (65.). "Wir sehen Licht am Ende des Tunnels", sagt Peter Strauch im Hinblick auf den jüngsten Aufwärtstrend. Dieser soll im Gastspiel bei Juno Burg fortgesetzt werden. Wermutstropfen: Tanaka musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden, als er nach einem Zweikampf umgeknickt war. Er könnte das ohnehin schon ordentlich gefüllte Lazarett (Dorian Miric, Dino-Samuel Kurbegovic, Amar Zildzovic, Deniz Topcu, Belal Dashti, Geovane Damaceno fallen seit Wochen aus) erweitern.