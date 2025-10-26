SV Zeilsheim ruft den Abstiegskampf aus

Frankfurt. 14 Spiele, 14 Punkte, Platz 14. Passend zur Jahreszeit bleibt es eine eher triste Saison für den SV Zeilsheim. Dem 3:1-Erfolg gegen Breidenbach in der Vorwoche konnten die "Grüne" keinen weiteren Dreier folgen lassen und unterlagen dem FC Waldbrunn am Ende verdient mit 0:3.

Dabei fing die Partie für die Gastgeber, die auf die verletzten Amar Zildzovic und Mikael Neway verzichten mussten, eigentlich vielversprechend an. "Wir waren gut im Spiel", fand Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch. Mit einem Schuss aus 16 Metern traf Dominik Ortega Tapia den Pfosten (22.). Auf der anderen Seite macht es Waldbrunns Yuki Iwamoto besser, und traf nach eigener Balleroberung im Zeilsheimer Spielaufbau präzise zur Halbzeitführung.

Weil Leonardo Bianco dann wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz flog, agierte Zeilsheim ab circa einer Stunde in Unterzahl. Dennoch bot sich Ortega Tapia nach schönem Pass von André Fließ die Chance zum Ausgleich, doch er vergab. Stattdessen traf Luis Röder (Abstauber nach Eckball/74.) und erneut Iwamoto (nach Konter/87.) zum Endstand.

"Hinten raus hat sich Waldbrunn den Sieg sicher verdient", musste SVZ-Chef Strauch konstatieren. Erneut haben es die Zeilsheimer verpasst, einen Befreiungsschlag zu landen. Zwei Siege in Folge gelangen in dieser Saison nur an Spieltag eins und zwei.

"Klare Devise: Abstiegskampf"

Strauch redet nun auch erstmals von Abstiegskampf. "Mit der Niederlage nun muss man ganz klar sagen, dass sich die Uhr für uns ein bisschen anders dreht. Die klare Devise ist Abstiegskampf - ob die Mannschaft es kann, wird man dann sehen." Es wird spannend zu sehen sein, ob die Mannschaft, die eigentlich für andere Ambitionen zusammengestellt wurde, darauf einlässt. Immerhin: Nach seinem Pfeifferschen Drüsenfieber gab Sturmtank Dorian Miric sein Comeback als Joker. Doch bis er wieder auf seinem Leistungszenit ist, dürfte es noch einige Wochen dauern. Bis dahin gilt: "Wir müssen uns jetzt Pünktchen für Pünktchen da unten rauskämpfen" sagt Strauch.