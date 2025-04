SV Zeilsheim rechtzeitig vor dem Topspiel wieder in der Spur

Frankfurt. Es geht doch: Der SV Zeilsheim hat nach drei Liga-Niederlagen in Folge plus dem Halbfinalaus vom Mittwochabend im Kreispokal wieder den Weg in die Erfolgsspur gefunden. Die Zeilsheimer besiegten den FV Breidenbach im Heimspiel mit 5:2 und fahren nun als Tabellenführer zum Topspiel am kommenden Samstag nach Biebrich.