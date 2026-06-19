SV Zeilsheim präsentiert Transfer-Sextett um Weinhardt und Alahmed Kaderplanung geht beim Verbandsligisten voran +++ Namhafte Spieler aus der Region und Youngsters schließen sich dem SVZ an +++ Acht Abgänge von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Vinicius Weinhardt und Monther Alahmed laufen künftig für den SV Zeilsheim auf. – Foto: Schmidt, rscp

Frankfurt. Die vergangene Saison lief beim SV Zeilsheim nicht nach Plan: Statt oben mitzuspielen schwebte der SV Zeilsheim sogar zwischenzeitlich in Abstiegsgefahr. Zwar deutete der Kader immer wieder sein Potenzial an, erlebte aber auch einige böse Rückschläge. Mit der Verlängerung mit Trainer Robert Schick hat Zeilsheim vor einigen Monaten bereits die wichtigste Personalie geklärt, auch im Jugendbereich hat der Verein eine Neuausrichtung vollzogen. Derzeit arbeitet Teammanager Sadik Can am Kader für die kommende Runde - und hat erste Transfers verkündet. Zwei davon haben sich bereits in der Region einen Namen gemacht.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. So wechselt von der SG Walluf Monther Alahmed an die Lenzenbergstraße. "Er war einer der gefährlichsten Spieler bei Walluf, hat aber eine schwierige Rückrunde hinter sich. Ich kenne den Jungen jedoch in- und auswendig und weiß genau, welches Potenzial in ihm steckt. Er ist ein sehr starker Spieler und ich bin glücklich, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", teilt Can mit.

Während Alahmed die Verbandsliga Mitte schon kennt, ist sie für Marcus Vinicius Weinhardt noch Neuland. Weinhardt lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für die SKG 23 Wiesbaden auf, kam in zwei Saisons auf 69 Tore. Weinhardt kann in seiner Vita auch auf Einsätze in der Regionalliga Südwest beim FSV Frankfurt zurückblicken. "Über Marcus muss man nicht viele Worte verlieren. Ein riesiges Talent mit enormer Qualität. Ich hoffe, dass er bei uns noch einmal richtig angreifen und den nächsten Schritt machen kann. Er wird unserer Mannschaft definitiv weiterhelfen", sagt Can. Amer Vrcic hat drei U-Nationalspiele auf dem Buckel