SV Zeilsheim präsentiert Transfer-Sextett um Weinhardt und Alahmed

Frankfurt. Die vergangene Saison lief beim SV Zeilsheim nicht nach Plan: Statt oben mitzuspielen schwebte der SV Zeilsheim sogar zwischenzeitlich in Abstiegsgefahr. Zwar deutete der Kader immer wieder sein Potenzial an, erlebte aber auch einige böse Rückschläge. Mit der Verlängerung mit Trainer Robert Schick hat Zeilsheim vor einigen Monaten bereits die wichtigste Personalie geklärt, auch im Jugendbereich hat der Verein eine Neuausrichtung vollzogen. Derzeit arbeitet Teammanager Sadik Can am Kader für die kommende Runde - und hat erste Transfers verkündet. Zwei davon haben sich bereits in der Region einen Namen gemacht.
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So wechselt von der SG Walluf Monther Alahmed an die Lenzenbergstraße. "Er war einer der gefährlichsten Spieler bei Walluf, hat aber eine schwierige Rückrunde hinter sich. Ich kenne den Jungen jedoch in- und auswendig und weiß genau, welches Potenzial in ihm steckt. Er ist ein sehr starker Spieler und ich bin glücklich, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", teilt Can mit.
Während Alahmed die Verbandsliga Mitte schon kennt, ist sie für Marcus Vinicius Weinhardt noch Neuland. Weinhardt lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für die SKG 23 Wiesbaden auf, kam in zwei Saisons auf 69 Tore. Weinhardt kann in seiner Vita auch auf Einsätze in der Regionalliga Südwest beim FSV Frankfurt zurückblicken. "Über Marcus muss man nicht viele Worte verlieren. Ein riesiges Talent mit enormer Qualität. Ich hoffe, dass er bei uns noch einmal richtig angreifen und den nächsten Schritt machen kann. Er wird unserer Mannschaft definitiv weiterhelfen", sagt Can.
Amer Vrcic hat drei U-Nationalspiele auf dem Buckel
Genau wie Weinhardt blickt auch Außenverteidiger Amer Vrcic auf Zeiten im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt zurück. Während seiner Zeit in der B-Jugend der Eintracht absolvierte Vrcic auch drei Spiele für die deutsche U16-Nationalmannschaft. Zuletzt kickte Vrcic beim FC Corumspor Frankfurt in der B-Liga. "Er hatte mit dem Fußball praktisch aufgehört und spielte nach seiner Pause nur noch zum Spaßals Stürmer. Nach rund zwei Jahren steigt er nun wieder intensiv ein. Amer ist ein überragender Rechtsverteidiger und ich bin sehr froh, dass wir ihn für unser Projekt gewinnen konnten", teilt Can mit.
In der Innenverteidigung ist Mert Karabacak zuhause, der aus der Gonsenheimer U19 komm und zuvor im NLZ bei Greuther Fürth gespielt hat. In derselben Altersstufe ist auch Berkay Altay unterwegs, der seit zwei Jahren für Rot-Weiß Frankfurt spielt, zuvor Kapitän der U19 von Wehen Wiesbaden war. "Für mich ist es ein kleines Wunder, dass ihn kein Hessenligist verpflichtet hat. In seinem Jahrgang gehört er in Hessen auf seiner Position zu den besten defensiven Mittelfeldspielern. Diesen Namen sollte man sich merken – der Junge wird seinen Weg machen", sagt Sadik Can. Ferner holt der Club laut Vereinsauftritt in den sozialen Medien auch Melis Jusufovic, der von Croatia Griesheim aus der A-Liga Darmstadt kommt. Weitere Transfers will der Club bald bekanntgeben, erklärt Sadik Can.
Diese werden nötig sein, denn es stehen beim SV Zeilsheim auch eine ganze Reihe an Abgängen fest: Jannick Lacayo (Kickers Offenbach II), Younes Dahmani (Westend FFM), Alon Albus (TSV Bleidenstadt), Leonardo Bianco (FC Türk Kelsterbach), Dino-Samuel Kubegovic (Hanauer SC), Takuto Tanaka (Rot-Weiß Walldorf), Tobias Werther (SV 09 Flörsheim) und Tiziano Terzic (Alemannia Nied) werden den Verein verlassen.
Verlängert hat der Verein mit einer ganzen Reihe an Stammspielern: Dominik Ortega Tapia, André Fließ, Paul Siegers, Dusan Crnomut, Zakariya Ziouani, Geovane Damaceno, Said Askar Sadah und Arian Selmani gehen beim SVZ in die kommende Saison.