SV Zeilsheim mit wichtigen Punkten in Waldbrunn

Dusan Crnomut glänzte mit einem Hattrick in Waldbrunn. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Der SV Zeilsheim hat im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Beim FC Waldbrunn überzeugte die Mannschaft von Cheftrainer Robert Schick mit einer starken Leistung und feierte einen verdienten 4:2-Auswärtssieg.

Besonders beeindruckt zeigte sich der Zeilsheimer Trainer davon, wie seine Mannschaft mit den äußeren Umständen umging. „Das Spielfeld gleichte einem Acker, aber trotzdem haben wir es geschafft, sehr schönen Fußball zu spielen und uns von hinten raus zu kombinieren“, sagte Schick.

Von Beginn an übernahm Zeilsheim die Kontrolle über das Spiel und ließ den Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Trotz schwieriger Platzverhältnisse zeigte der SVZ über weite Strecken spielerische Qualität. „Wir waren heute von der ersten bis zur letzten Minute die dominantere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, bilanzierte Schick nach der Partie zufrieden.

Die spielerische Überlegenheit spiegelte sich schließlich auch im Ergebnis wider. Dusan Crnomut brachte die Gäste in der 35. Minute verdient in Führung und legte nur vier Minuten später direkt das 2:0 nach. Mit dem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Kein Bruch nach der Pause

Während Zeilsheim in den vergangenen Wochen häufig Probleme hatte, starke erste Halbzeiten über die gesamte Spielzeit zu bestätigen, blieb die Mannschaft diesmal konsequent. „Anders als in den letzten Spielen konnten wir unsere gute Leistung aus der ersten Halbzeit gnadenlos fortsetzen und es kam kein Bruch in unser Spiel“, erklärte Schick.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SVZ tonangebend. Andre Fließ erhöhte in der 62. Minute auf 3:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Lukas Scholl sieben Minuten später auf 1:3 (69.), doch Zeilsheim antwortete umgehend: Crnomut schnürte in der 71. Minute seinen Dreierpack und stellte den alten Abstand wieder her. Das späte Eigentor zum 2:4-Endstand in der 90. Minute änderte nichts mehr am souveränen Auftritt der Gäste.

Schick sieht großes Potenzial

Trotz der schwierigen Saison sieht Schick weiterhin großes Potenzial in seiner Mannschaft.„Leider stehen wir dieses Jahr unten drin, weil wir unsere Leistung, auch aufgrund von Personalsorgen, nicht konstant durchsetzen können“, sagte der Zeilsheimer Coach. Gleichzeitig machte er deutlich, welches Leistungsvermögen in seiner Mannschaft steckt.„Aber wenn wir an unser Leistungslimit kommen, dann wird es für jede Mannschaft in der Liga schwer, uns zu schlagen.“