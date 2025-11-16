SV Zeilsheim lässt Auswärtssieg auf der Zielgeraden liegen

Heuchelheim. Mit einem Punkt fuhr der SV Zeilsheim vom Auswärtsspiel bei TSF Heuchelheim nach Hause. Damit verpasste es die Elf von Interimstrainer Robert Schick, den Konkurrenten in der Tabelle zu überholen. Was bitter ist, denn die Zeilsheimer zeigten auf tiefem Rasenplatz Moral, drehten einen Pausenrückstand durch einen Doppelschlag zum 2:1 - um kurz vor Schluss durch eine Standard noch den Ausgleich zu kassieren.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Dennoch zog Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch die positiven Dinge aus dem Spiel. "Wir haben auf einem schwer zu bespielenden Platz gut dagegengehalten. Die Mannschaft hat den Abstiegskampf angenommen."
In der ersten Halbzeit bot sich zunächst ein höhepunktarmes Spiel. Zeilsheims beste Chace vergab André Fließ nach einer Viertelstunde, als er einen indirekten Freistoß im Strafraum in die Mauer ballerte. Durch einen Treffer von Noel Mehari, der einen Rückpass des früh eingewechselten Kilian Mandler verwertete, gingen die Heuchelheimer in Front.
"Wir sind unheimlich gut aus der Kabine gekommen, haben viel Druck ausgeübt", sah Peter Strauch einen Start nach Maß in die zweite Halbzeit. Dominik Ortega Tapia schweißte eine Flanke von André Fließ zum 1:1 ins Netz (53.). Nur zwei Minuten später stellte Zeilsheims Bester, André Fließ, auf 2:1, als er eine Hereingabe von Dusan Crnomut mit der Hacke veredelte. Ortega Tapia und der eingewechselte Kristijan Bejic ließen gute Gelegenheiten zum 3:1 aus - was sich spät rächen sollte. Einen Freistoß kurz vor dem Sechzehner drosch Janik Gross zum 2:2 in die Maschen (88.). Kommende Woche geht es für Zeilsheim zum SV Wiesbaden. "Da wollen wir an die Leistung heute anknüpfen", sagt Strauch.