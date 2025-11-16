Remis in Heuchelheim für den SV Zeilsheim. – Foto: Stefan Tschersich (Archiv)

SV Zeilsheim lässt Auswärtssieg auf der Zielgeraden liegen Verbandsligist dreht in Heuchelheim einen Halbzeitrückstand, bekommt aber kurz vor dem Ende noch den 2:2-Ausgleichstreffer

Heuchelheim. Mit einem Punkt fuhr der SV Zeilsheim vom Auswärtsspiel bei TSF Heuchelheim nach Hause. Damit verpasste es die Elf von Interimstrainer Robert Schick, den Konkurrenten in der Tabelle zu überholen. Was bitter ist, denn die Zeilsheimer zeigten auf tiefem Rasenplatz Moral, drehten einen Pausenrückstand durch einen Doppelschlag zum 2:1 - um kurz vor Schluss durch eine Standard noch den Ausgleich zu kassieren.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Dennoch zog Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch die positiven Dinge aus dem Spiel. "Wir haben auf einem schwer zu bespielenden Platz gut dagegengehalten. Die Mannschaft hat den Abstiegskampf angenommen."

In der ersten Halbzeit bot sich zunächst ein höhepunktarmes Spiel. Zeilsheims beste Chace vergab André Fließ nach einer Viertelstunde, als er einen indirekten Freistoß im Strafraum in die Mauer ballerte. Durch einen Treffer von Noel Mehari, der einen Rückpass des früh eingewechselten Kilian Mandler verwertete, gingen die Heuchelheimer in Front.