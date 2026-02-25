SV Zeilsheim ist bereit für ein besseres Jahr

Brachte sein Team mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße: Dusan Crnomut. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Frankfurt/Flörsheim. Im ersten Halbjahr den sicher geglaubten Meistertitel verspielt, im zweiten Halbjahr in eine handfeste Krise geschlittert und sich die ein oder andere Klatsche eingefangen. Für den SV Zeilsheim war 2025 ein Jahr zum Vergessen gewesen. Nun soll es aufwärts gehen. Dass die Mannschaft es kann, bewies sie bereits zum Ende des Vorjahres und will den Trend im Jahr 2026 bestätigen. Am Sonntag wartet gleich eine echte Hausnummer auf die West-Frankfurter.

Denn dann kommt Aufstiegskandidat Rot-Weiß Hadamar an die Lenzenbergstraße. Das Duell gab es vor einigen Jahren schon mal in der Hessenliga. Wo sich die Rot-Weißen kurz- und die Grün-Weißen mittelfristig auch wieder sehen. "Entscheidend wird die Fitness sein. Da habe ich bei uns nach den Eindrücken aus dem letzten Testspiel gegen Bad Homburg ein gutes Gefühl", sagt Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch.

Am Dienstagabend gelang dann auch die Generalprobe unter Pflichtspielbedingungen: Denn durch ein 3:0 bei Kreisoberligist Germania Weilbach zogen die Zeilsheimer ins Halbfinale ein. Bereits vor der Pause war der Endstand hergestellt, Dusan Crnomut nach Hereingabe von Mikael Neway und aus dem Gewühl nach einem Standard traf doppelt, per Foulelfmeter erhöhte André Fließ. "Weilbach hat gut dagegengehalten, irgendwann ist die Partie aber abgeflacht", sagte Peter Strauch. Zeilsheims Coach Robert Schick nutzte die klare Führung, um den A-Jugendlichen Daarun Mano und Dejan Marojevic zu ihren Pflichtspieldebüts in der "Ersten" zu verhelfen.

Apropos Robert Schick: Ob er Trainer bleibt, wird sich in den laufenden Wochen zeigen. "Wir wollen noch die ersten Spiele in der Rückrunde abwarten, dann kann sein, dass die Personalie schnell entschieden wird", sagt Peter Strauch. Parallel dazu würden die Gespräche mit den Spielern laufen.