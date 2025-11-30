SV Zeilsheim im Flow in die Winterpause

Frankfurt. Versöhnlicher Jahresabschluss für den SV Zeilsheim: Im Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger II siegten die Zeilsheimer mit 4:2 und unterstrichen damit die Aufwärtstendenz der vergangenen Wochen.

"Das war ein kleiner Befreiungsschlag. So, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, lässt das auf eine vernünftige Rückrunde hoffen", sagte Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch. Die Gastgeber traten geschlossen, zweikampfstark und lauffreudig auf. "Wir waren auf den Punkt da, haben ein gutes Spiel gemacht", sagte Strauch.

Belal Dashti schnupperte mit einem satten Distanzschuss an der Führung, auf der Gegenseite kratzte Dominique Jourdan einen Ball noch kurz vor der Linie weg (36.). Wenig später traf Takuto Tanaka zur Zeilsheimer Führung, als er - von Arian Selmani in Szene gesetzt - Richtung Mitte zog und sehenswert im Winkel versenkte. Die Treffer fielen im Minutentakt: Mikael Neway spielte zu Dusan Crnomut, der sich drehte, seinen Gegenspieler aussteigen ließ und auf 2:0 stellte (44.). Noch vor der Pause legte Neway mit einem verdeckten Flachschuss das Dritte nach. Und wenige Monuten nach der Pause rutschte Belal Dashti am zweiten Pfosten in eine Hereingabe von Neway und traf zum 4:0.

Einziger Wermutstropfen des Spiels waren die beiden Platzverweise gegen Schlüsselspieler André Fließ (Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel) und Trainer Robert Schick (Gelb-Rot nach Meckern). "Da hat der Schiri überreagiert. Anschließend war der Spielfluss weitestgehend dahin", sagte Strauch. Nach Eckball nickte TSV-Stürmer Benit Dinaj zum Anschluss ein (61.), mehr als das 2:4 in der Nachspielzeit durch Dinaj gelang den Gästen nicht mehr. Somit nahmen die Zeilsheimer auch erfolgreich Revanche für die 0:8-Klatsche aus dem Hinspiel.

"Psychisch teilweise anstrengend"

Was unterstreicht, dass die Zeilsheimer gerade im Flow sind. Bitter, dass nun Pause ist. "Ich hätte mir noch ein, zwei Spieltage jetzt gewünscht. Negativserien sind nie gut, umso schöner, dass es nun bergauf geht", sagt Strauch, der auf ein "psychisch teilweise anstrengendes Jahr" zurückblickt. Kein Wunder, verspielten die Zeilsheimer im Frühling noch einen großen Vorsprung und den sicher geglaubten Hessenliga-Aufstieg, um nach der Sommerpause sich dann plötzlich in der unteren Tabellenhälfte wiederzufinden.

Wird Schick zur Dauerlösung?

Doch unter Interimstrainer Robert Schick scheint das Team wieder in der Spur. Bleibt die Frage, ob aus dem Interimstrainer Schick möglicherweise ein dauerhafter Trainer wird. "Wir werden uns nächste Woche zusammensetzen. Es besteht schon Interesse, mit ihm weiterzuarbeiten, zumal er sehr gut in der Mannschaft ankommt", wie Strauch berichtet. Dazu sind einige Wintertransfers möglich. Zwei Abgänge sind wohl fix, denn Nachbarverein VfB Unterliederbach meldet Patryk Kuras und Ogulcan Tuerkmen als Zugänge in der Winterpause.