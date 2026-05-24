SV Zeilsheim geht gegen Ederbergland unter

– Foto: Marcel Lorenz

Main-Taunus. Der SV Zeilsheim hat im Heimspiel gegen den FC Ederbergland eine deutliche 0:5-Niederlage hinnehmen müssen. Gegen effiziente Gäste fanden die Zeilsheimer über die gesamte Spielzeit kaum ein Mittel und gerieten bereits in der ersten Halbzeit früh auf die Verliererstraße.

In der Anfangsphase hielt der SV Zeilsheim die Partie noch offen, musste in der 21. Minute jedoch den ersten Rückschlag hinnehmen. Janis Wolff brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später legte Wolff nach und erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 (27.).

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es dem SV Zeilsheim nicht, entscheidend zurück ins Spiel zu finden. Stattdessen nutzte der FC Ederbergland seine Chancen konsequent aus. Jannik Lehnert traf in der 67. Minute zum 3:0, ehe Noah Imhof nur wenig später das 4:0 folgen ließ (71.). Den Schlusspunkt setzte Eric Fuchs in der 83. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.