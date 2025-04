SV Zeilsheim erledigt Pflichtaufgabe souverän

Schon im ersten Abschnitt ließen die Zeilsheimer keinen Zweifel aufkommen. Nach Foul an Abdussamed Gürsoy trat André Fließ zum Elfmeter an. Zunächst parierte Cleebergs Torhüter, doch der Abpraller fiel erneut Fließ vor die Füße, der dann zum 1:0 traf (20.). Zehn Minuten später traf Fließ auf Vorarbeit von Dorian Miric den Außenpfosten. Zeilsheim gab weiter Gas und belohnte sich: Eine Vorlage von Dillitz brachte Gürsoy per Direktabnahme aus 16 Metern im Eck unter.

Doch vom Elfmeterpunkt hatten die Zeilsheimer ihr Visier nicht scharf eingestellt. Nach einem an ihm verschuldeten Strafstoß traf Gürsoy nur die Latte (55.). Fünf Minuten später scheiterte Gürsoy am Cleeberger Keeper, ebenso wie der eingewechselte Takuto Tanaka (70.). Der es aber nach Koproduktion mit dem ebenfalls von der Bank gekommenen Jason Ptak besser machte und in der 72. dann zum Endstand traf.

Nach starken Trainingsleistungen wurde Ogulcan Türkmen mit dem Startelfmandat hinten links belohnt, dazu ragte Sechser Arian Selmani mit seiner Leistung heraus.

Mit dem Sieg springen die Zeilsheimer wieder an die Tabellenspitze. Wenngleich der FV Biebrich und der FC Turabdin-Babylon noch jeweils ein Spiel in der Hinterhand haben und mit einem Sieg an den Zeilsheimern vorbeiziehen könnten. Es bleibt also dabei: Zeilsheim muss in den verbleibenden Wochen hoffen, dass Pohlheim oder Biebrich noch mindestens einmal Federn lassen - ansonsten würden die Zeilsheimer nur auf dem dritten Platz abschließen. Hoffnung macht das vergleichweise einfachere Restprogramm ohne echte Top-Gegner. Kommende Woche sacken die Zeilsheimer kampflos drei Punkte gegen das zurückgezogene Niedernhausen ein, dann geht es auswärts zu Kellerkind Kinzenbach, ehe zwei Heimspiele gegen Waldbrunn und Dietkirchen warten. "Es gibt keine einfachen Spiele mehr. Wir schauen nur noch von Woche zu Woche", warnt Peter Strauch.

Das Restprogramm der Verbandsliga seht ihr hier.