SV Zeilsheim entlässt Co-Trainer Benjamin Apidopoulos

Benjamin Apidopoulos (im Bild) wurde beim SV Zeilsheim von seinen Aufgaben als Co-Trainer entbunden. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Frankfurt. Paukenschlag beim SV Zeilsheim: Der Verbandsligist hat sich von seinem Co-Trainer Benjamin Apidopoulos getrennt. Das bestätigt SVZ-Vorsitzender Peter Strauch, der „unterschiedliche Auffassungen in sportlicher Richtung“ als Grund anführt. „Wir haben das Gefühl, dass die Chemie nicht mehr gestimmt hat“, erklärt Strauch und fügt an: „Die Erfolgslosigkeit hat uns dazu veranlasst, eine Veränderung vorzunehmen.“

Am vergangenen Montag – nach dem mageren 3:3 gegen Aufsteiger Juno Burg – habe Sportlicher Leiter Sadik Can Apidopoulos die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Am Dienstag verabschiedete sich der scheidende Co-Trainer von der Mannschaft.

Apidopoulos von Rauswurf „getroffen“ „Mich hat es schon getroffen, weil wir eine sehr schöne Zeit hatten. Ich kann es von meiner Seite aus so jedoch nicht bestätigen, dass es Unstimmigkeiten innerhalb des Trainerteams gegeben hat. Und Alex hat auch zu mir nichts gesagt, dass irgendetwas wäre“, sagt Apidopoulos, der mit Trainerkollege Alexander Konjevic (bleibt als Cheftrainer weiter im Amt) anderthalb Jahre gemeinsam die Geschicke leitete. „Ich war und bin immer noch der felsenfesten Meinung, dass wir gemeinsam den Bock hätten umstoßen können. Wir haben einen Umbruch mit vielen neuen sehr jungen Spielern zu bewältigen, und die benötigte Zeit, und muss sich erstmal finden. Deshalb bin ich enttäuscht, der SV Zeilsheim wird aber immer mein Heimatverein bleiben“, betont er. Kommenden Aufgaben stehe der Deutsch-Grieche derweil offen gegenüber.