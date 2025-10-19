SV Zeilsheim atmet nach Sieg im Verbandsliga-Kellerduell durch

Frankfurt. Das Wort "Befreiungsschlag" mag Peter Strauch nicht in den Mund nehmen. Doch von einem "Schritt in die richtige Richtung" spricht der Vorsitzende des SV Zeilsheim dann schon, nachdem der Verbandsligist einen ganz wichtigen Heimsieg gegen das bis dato sieglose Schlusslicht FV Breidenbach eingefahren hat. 4:1 heißt es am Ende - ein hochverdienter Erfolg, der aber zwischenzeitlich auf wackligen Beinen stand.

Denn nach dominanter erster Halbzeit stand es "nur" 1:0, nachdem Takuto Tanaka zur Führung traf, André Fließ hatte zuvor eingeleitet und Jannick Lacayo vorgelegt. Die Gastgeber verpassten es, nachzulegen. Tobias Werther köpfte an die Latte, bei einer Doppelchance scheiterten Dominik Ortega Tapia und Tanaka am bärenstarken Gäste-Keeper Ludwig Klein.

So hielt die Zeilsheimer Fahrlässigkeit die Partie spannend - und Breidenbach glich aus: Viktor Vielwock wand sich nach einem langen Ball geschickt um seinen Gegenspieler und traf zum Ausgleich. Wenig später lag gar die Gäste-Führung in der Luft, doch einer super Parade von Paul Siegers verhiinderte gar den Rückschlag.

Fließ als Dreh- und Angelpunkt

Dann aber schafften es die Zeilsheimer, endlich mal wieder ein Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Der gerade eingewechselete Dariyan Demir wurde im Strafraum gefoult, André Fließ versenkte den Elfer zum 2:1 (75.). Dusan Cnomut erwischte den FV-Keeper mit einem Schuss auf dem falschen Fuß und stellte auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Vladimir Trucic, der nach einem Schuss von André Fließ an den Außenpfosten abstaubte.

"Wir haben gewackelt, sind aber nicht umgefallen. In der Mannschaft ist auch eine Erleichterung zu spüren", kommentierte Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch den ersten Sieg seit über einem Monat. Nun wird sich zeigen, wie nachhaltig es ist. Am kommenden Wochenende kommt der FC Waldbrunn an die Lenzenbergstraße. Gegen den FCW verspielte Zeilsheim in der Vorsaison auf der Zielgeraden noch die Meisterschaft - von solchen Sphären sind die Zeilsheimer mit 14 Punkten aus 13 Spielen in dieser Saison meilenweit entfernt.