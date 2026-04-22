SV Zamdorf zeigt Moral nach 0:2 – Evertz-Dreierpack rettet spektakulär von Maximilian Krüger · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

Im Heimspiel der Kreisliga München 3 lieferte der SV Zamdorf gegen den TSV Waldtrudering ein turbulentes Duell mit sechs Treffern und mehreren Wendungen. Nach frühem Rückstand bewiesen die Gastgeber große Moral und kämpften sich dank eines überragenden Leonard Evertz noch zu einem 3:3-Unentschieden zurück. Die Partie begann zunächst ausgeglichen, doch mit zunehmender Spieldauer nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent. In der 26. Minute brachte Philipp Buttermann nach einer Sterner Ecke den TSV Waldtrudering in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Leonard Mayer durch einen direkt verwandelten Freistoß auf 0:2 aus Zamdorfer Sicht – ein Doppelschlag, der die Hausherren vor der Pause unter Druck setzte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SV Zamdorf jedoch ein anderes Gesicht. Leonard Evertz verkürzte in der 52. Minute per Foulelfmeter auf 1:2 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die Freude hielt allerdings nur kurz, da die Zamdorf Defensiv erneut viel zu passiv agierte: Praktisch im Gegenzug stellte Sascha Wittmann den Zwei-Tore-Vorsprung der Gäste wieder her (53.). Doch Zamdorf gab sich nicht geschlagen und presste nun sehr hoch. Nur wenige Minuten später war erneut Evertz zur Stelle und traf in der 57. Minute zum 2:3. Die Gastgeber erhöhten nun den Druck und wurden in der Schlussphase belohnt: Wieder war es Evertz, der in der 78. Minute eine Popp Flanke zu seinen dritten Treffer über die Linie drückte und den vielumjubelten Ausgleich markierte. Zamdorf wollte mehr als nur diesen einen Punkt und versuchte weiterhin einen hohes Pressing zu gehen und Waldtrudering früh unter Druck zu setzen. Daraus resultierten immer wieder kleinere Fouls die den Spielfluss deutlich unterbrachen.