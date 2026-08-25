SV Zamdorf startet mit Auswärtspunkt in die neue Saison von Maximilian Krüger · Gestern, 23:27 Uhr · 0 Leser

Der SV Zamdorf ist mit einem Punkt in die neue Kreisliga-Saison gestartet. Beim SV Weichs kam die Mannschaft trotz einer zwischenzeitlichen Unterzahl nur zu einem 2:2-Unentschieden. Angesichts des Spielverlaufs wäre für die Zamdorfer allerdings durchaus mehr möglich gewesen. Zamdorf erwischte einen guten Start und übernahm nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zunehmend die Kontrolle über die Partie. Aufgrund einer kompakte Defensivleistung wussten sich die Hausherren nur mit langen Bällen zu helfen welche konsequent verteidigt wurden und durch ein schnelles Umschaltspiel die Mannschaft den Gastgeber immer wieder unter Druck. Folgerichtig fiel in der 26. Minute die verdiente Führung: Nach schöner Vorarbeit von Justin Gaigl brachte Michael Huber den SV Zamdorf in der 26. Minute mit 1:0 in Front.

Auch nach dem Führungstreffer blieb Zamdorf die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Allerdings wurden zahlreiche Torchancen nicht konsequent genutzt. So verpasste es die Mannschaft, die Führung bereits vor der Halbzeit deutlich auszubauen. Nach dem Seitenwechsel erwischte Weichs den besseren Start und erzielte in der 52. Minute durch einen direkten Freistoß von Thomas Wolf den Ausgleich. Wenig später wurde es für Zamdorf zusätzlich schwierig: Andreas Neumayer sah nach einem unnötigen Foul die Gelb-Rote Karte, sodass die Zamdorfer fortan in Unterzahl agieren mussten.