SV Zamdorf startet mit Auswärtspunkt in die neue Saison

Der SV Zamdorf ist mit einem Punkt in die neue Kreisliga-Saison gestartet. Beim SV Weichs kam die Mannschaft trotz einer zwischenzeitlichen Unterzahl nur zu einem 2:2-Unentschieden. Angesichts des Spielverlaufs wäre für die Zamdorfer allerdings durchaus mehr möglich gewesen.
Zamdorf erwischte einen guten Start und übernahm nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zunehmend die Kontrolle über die Partie. Aufgrund einer kompakte Defensivleistung wussten sich die Hausherren nur mit langen Bällen zu helfen welche konsequent verteidigt wurden und durch ein schnelles Umschaltspiel die Mannschaft den Gastgeber immer wieder unter Druck. Folgerichtig fiel in der 26. Minute die verdiente Führung: Nach schöner Vorarbeit von Justin Gaigl brachte Michael Huber den SV Zamdorf in der 26. Minute mit 1:0 in Front.
Auch nach dem Führungstreffer blieb Zamdorf die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Allerdings wurden zahlreiche Torchancen nicht konsequent genutzt. So verpasste es die Mannschaft, die Führung bereits vor der Halbzeit deutlich auszubauen.
Nach dem Seitenwechsel erwischte Weichs den besseren Start und erzielte in der 52. Minute durch einen direkten Freistoß von Thomas Wolf den Ausgleich. Wenig später wurde es für Zamdorf zusätzlich schwierig: Andreas Neumayer sah nach einem unnötigen Foul die Gelb-Rote Karte, sodass die Zamdorfer fortan in Unterzahl agieren mussten.
Doch auch mit einem Spieler weniger zeigte die Mannschaft Moral und blieb gefährlich. Immer wieder ergaben sich nach Ballgewinnen gute Kontermöglichkeiten, die allerdings nicht sauber ausgespielt oder im Abschluss nicht konsequent genug zu Ende gebracht wurden. Zamdorf ließ sich trotz der Unterzahl nicht zurückdrängen und belohnte sich in der 75. Minute erneut für den engagierten Auftritt. Stefan Ellinger erzielte nach einem Gaigl Freistoß die erneute Führung zum 2:1.
In den letzten Minuten änderte sich das Kräfteverhältnis erneut. Auch Weichs musste nach einer Gelb-Roten Karte für Tim Szeidl mit zehn Mann weiterspielen. Zamdorf hatte damit wieder personellen Gleichstand und hielt die Partie weitgehend unter Kontrolle, wobei man der Mannschaft die 30-minütige Unterzahl anmerkte.
Kurz vor dem Abpfiff dann allerdings der bittere Moment: Nach einem berechtigten Strafstoß konnte Thomas Wolf in der 88. Minute mit seinem 2ten Tor an diesem Tag zum 2:2 ausgleichen.
Unterm Strich steht für den SV Zamdorf ein Punkt, der sich angesichts des Spielverlaufs durchaus wie zwei verlorene Punkte anfühlt. Zu viele gute Torchancen blieben ungenutzt, und auch in Unterzahl boten sich Möglichkeiten, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Gleichzeitig zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine überzeugende Leistung und bewies insbesondere nach dem Platzverweis große Moral und auf die gezeigte Leistung lässt sich aufbauen.
Am kommenden Sonntag steht dann das erste Heimspiel der Saison an: An der Bezirkssportanlange Fritz-Lutz-Straße empfängt der SV Zamdorf den SC Grüne Heide Ismaning und möchte dort den ersten Dreier der neuen Spielzeit einfahren.