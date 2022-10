SV Zamdorf II belohnt sich gegen SV Gartenstadt Trudering nicht

Nachdem die letzten Wochen stets mit ganz dünnen Kader und mit angeschlagenen Leuten angetreten werden musste (die Ergebnisse waren entsprechend...) konnte man am Sonntag beim Auswärtsspiel zumindest wieder auf einige Spieler zurückgreifen, welche lange ausfielen. So war auch das erste Mal seit Langem wieder die Bank vollbesetzt und man konnte im Spiel reagieren.

Dies zeigte direkt Wirkung auf das Spiel der Zamdorfer. Während man die letzten Spiele aufgrund der Personalsituation mehr oder minder "Schadensbegrenzung" betrieb, wobei man auch hier während den Spielen verpasste in den entscheidenden Momenten Treffer zu erzielen, um zählbares mitzunehmen, ging man gegen Gartenstadt Trudering von Beginn an forsch zu Werke und versuchte den Gegner hoch zu pressen. Dies zeigte auch direkt Wirkung, Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte konnten erzwungen werden, ein erster Abschluss aus der Distanz war aber noch zu ungefährlich. Doch wie so oft werden eigene Fehler vom Gegner in dieser Saison eiskalt bestraft.

Der gegnerische Spielmacher bekommt nach 5 Minuten zu viel Platz, marschiert los und platziert den Ball aus 18 Metern perfekt in den Winkel. Doch Zamdorf lässt sich nicht beirren und greift weiter munter an. Doch zunächst scheitert Mancano nach Eckball, ehe Sigmund nach toll rausgespieltem Angriff am Reflex des gegnerischen Keepers scheiterte. Kurz darauf köpft Mancano nochmals freistehend am Tor vorbei. Weitere aussichtsreiche Ballgewinne werden leider oft zu überhastet nicht sauber ausgespielt. Doch in der Defensive kämpft Zamdorf um jeden Meter, erst klärt Sigmund auf der Linie, dann Mancano nach tollem Sprint im letzten Moment vorm einschussbereiten Stürmer. Mit 0:1 geht es in die Halbzeit, aber Zamdorf spielt eine der besten Halbzeiten dieser Saison.