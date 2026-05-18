SV Zamdorf feiert verdienten Derbysieg von Maximilian Krüger · Heute, 22:22 Uhr · 0 Leser

Der SV Zamdorf hat im Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Oberföhring einen verdienten Sieg eingefahren und sich mit einer engagierten Mannschaftsleistung 3 enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert. Über weite Strecken kontrollierte die Mannschaft das Spielgeschehen, zeigte offensiv immer wieder ihre Qualität und belohnte sich am Ende mit einem überzeugenden Erfolg. Von Beginn an trat Zamdorf konzentriert und druckvoll auf. Die Gastgeber übernahmen früh die Kontrolle, setzten Oberföhring mit hoher Laufbereitschaft unter Druck und kamen zu den ersten Abschlüssen des Spiels. Es dauerte jedoch bis zur 30. Spielminute, bis sie sich für den Aufwand belohnten. Nach einem vermeintlichen Foul im Strafraum an Petavy warteten alle Akteure auf den ausbleibenden Elfmeterpfiff, Winterneuzugang Stefan Ellinger schaltete am schnellsten und zog aus rund 18 Meter zentraler Position ab, bei dem abgefälschten Schuss konnte der Gästetorwart Simon Wehr nichts mehr ausrichten. Doch anstatt die Partie anschließend weiter ruhig zu kontrollieren, brachte man den Gegner durch einige unnötige und einfache Ballverluste wieder zurück ins Spiel. Oberföhring nutzte diese Phase, um gefährlicher zu werden und kam zu zwei hochkarätigen Chancen. In diesen Momenten konnte sich der SV Zamdorf jedoch auf seinen Schlussmann verlassen: Philipp von Wins zeigte zweimal sein ganzes Können und bewahrte seine Mannschaft mit starken Paraden vor dem Ausgleich.

Nach dieser kurzen Unsicherheitsphase fand Zamdorf wieder besser in die Partie und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. Trotz mehreren vielversprechenden Angriffen fehlte zunächst die letzte Konsequenz im Abschluss oder man wollte es beim letzten Pass zu schön spielen. Wie in den vergangenen Wochen war auf Zamdorf Toptorjäger Leonard Evertz verlass, dieser nutze ein Zuspiel von Kapitän Becker um das psychologisch wichtige 2:0 noch vor dem Pausenpfiff zu markieren. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Zamdorf die aktivere Mannschaft und hielt den Druck auf die Gäste hoch. Daraus resultierte das verdiente 3:0, Luis Petavy fand nach einer schönen Einzelleistung Mittelfeldmotor öMarkus Hierl auf Höhe des Elfmeterpunkts, welcher mit einem platzierten Linkschuss in die lange Ecke Wehr erneut keine Chance ließ. Anschließend ließ das Team noch einige Hochkaräter ungenutzt und verpasste es, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.