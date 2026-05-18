SV Zamdorf feiert verdienten Derbysieg

Der SV Zamdorf hat im Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Oberföhring einen verdienten Sieg eingefahren und sich mit einer engagierten Mannschaftsleistung 3 enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert. Über weite Strecken kontrollierte die Mannschaft das Spielgeschehen, zeigte offensiv immer wieder ihre Qualität und belohnte sich am Ende mit einem überzeugenden Erfolg.
Von Beginn an trat Zamdorf konzentriert und druckvoll auf. Die Gastgeber übernahmen früh die Kontrolle, setzten Oberföhring mit hoher Laufbereitschaft unter Druck und kamen zu den ersten Abschlüssen des Spiels. Es dauerte jedoch bis zur 30. Spielminute, bis sie sich für den Aufwand belohnten. Nach einem vermeintlichen Foul im Strafraum an Petavy warteten alle Akteure auf den ausbleibenden Elfmeterpfiff, Winterneuzugang Stefan Ellinger schaltete am schnellsten und zog aus rund 18 Meter zentraler Position ab, bei dem abgefälschten Schuss konnte der Gästetorwart Simon Wehr nichts mehr ausrichten. Doch anstatt die Partie anschließend weiter ruhig zu kontrollieren, brachte man den Gegner durch einige unnötige und einfache Ballverluste wieder zurück ins Spiel. Oberföhring nutzte diese Phase, um gefährlicher zu werden und kam zu zwei hochkarätigen Chancen. In diesen Momenten konnte sich der SV Zamdorf jedoch auf seinen Schlussmann verlassen: Philipp von Wins zeigte zweimal sein ganzes Können und bewahrte seine Mannschaft mit starken Paraden vor dem Ausgleich.
Nach dieser kurzen Unsicherheitsphase fand Zamdorf wieder besser in die Partie und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. Trotz mehreren vielversprechenden Angriffen fehlte zunächst die letzte Konsequenz im Abschluss oder man wollte es beim letzten Pass zu schön spielen. Wie in den vergangenen Wochen war auf Zamdorf Toptorjäger Leonard Evertz verlass, dieser nutze ein Zuspiel von Kapitän Becker um das psychologisch wichtige 2:0 noch vor dem Pausenpfiff zu markieren.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Zamdorf die aktivere Mannschaft und hielt den Druck auf die Gäste hoch. Daraus resultierte das verdiente 3:0, Luis Petavy fand nach einer schönen Einzelleistung Mittelfeldmotor öMarkus Hierl auf Höhe des Elfmeterpunkts, welcher mit einem platzierten Linkschuss in die lange Ecke Wehr erneut keine Chance ließ. Anschließend ließ das Team noch einige Hochkaräter ungenutzt und verpasste es, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.
Defensiv zeigte sich die Mannschaft insgesamt stabil und ließ bis auf wenige Momente nur wenig zu. Besonders die geschlossene Teamleistung und die Bereitschaft, füreinander zu arbeiten, waren entscheidend dafür, dass Zamdorf auch in schwierigen Phasen die Kontrolle behielt. In der 67. Minute nutze Balusik eine der wenigen schwachen Umschaltbewegungen von Zamdorf aus und erzielt mit einem Sonntagsschuss aus 20 Metern den 3:1 Anschlusstreffer.
Die Heimmannschaft ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und spielte weiter mutig nach vorne. In der 75. Spielminute unterlief Oberföhring ein haarsträubender Fehler im Spielaufbau bei dem Petavy einen Querpass erlief und kurz vor Gästekapitän Riedl an den Ball kam. Das klare Foul hatte eine durchaus strittige Rote Karte, aufgrund einer Notbremse, zur Folge. Den fälligen Freistoß trat Kapitän Kevin Becker gekonnt über die Mauer hinweg zum 4:1 Endstand.
Am Ende steht ein verdienter Heimsieg und ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nun hat der SV Zamdorf es beim Gastspiel in Anzing selber in der Hand die Klasse direkt zu halten, hierfür würde ihnen bereits ein Unentschieden helfen. Ein emotionaler Auftritt von beiden Mannschaften ist hier garantiert, denn für Anzing geht es ebenso um alles, nur ein Sieg und Schützenhilfe von Zamdorfs direkten Konkurrenten um den direkten Klassenerhalt dem TSV Steinhöring würde sie in die Relegation retten.
10. SV Zamdorf 60:59 32
11. TSV Steinhöring 43:50 29
12. FC RW Oberföhring 42:60 23
13. FC Anzing Parsdorf 40:72 21
Samstag 30.05.26 15:00 Uhr
FC Anzing Parsdorf – SV Zamdorf
TSV Steinhöring – FC RW Oberföhring