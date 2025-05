SV Zainingen setzt Befreiungsschlag, TSV Genkingen mit Gala

---

Die Partie vom Mittwochabend war ein Lehrstück in Konsequenz: Reutlingen zeigte sich torhungrig und spielte Pfrondorf phasenweise schwindelig. Jacob Ammann mit einem Viererpack (19., 25., 35., 38.) sowie Phil Hombach (9.) und Christoph Sauter (82.) sorgten für klare Verhältnisse. Pfrondorf traf durch Daniel Schreier per Elfmeter (22.), konnte aber dem Druck nicht standhalten. Die SG Reutlingen setzt damit ein Ausrufezeichen im oberen Mittelfeld – und sendet ein Signal in Richtung nächster Saison.

---