SV Wurmlingen plant Neustart nach durchwachsener Saison

Ernüchternde Saisonbilanz

Für den SV Wurmlingen war die Spielzeit 2024/2025 in der Bezirksliga Alb kein voller Erfolg. Trainer André Haug zieht ein kurzes, aber klares Fazit: „Durchwachsen.“ Mit diesem knappen Urteil bringt er auf den Punkt, was viele im Verein so empfinden. Die Erwartungen waren höher, die Leistungen zu wechselhaft – eine klare Linie fehlte über weite Strecken.

Pfaffenbergpokal als Vorbereitungshöhepunkt

In der Sommerpause richtet sich der Fokus des SV Wurmlingen auf eine strukturierte Vorbereitung. Wichtigster Programmpunkt: die Teilnahme am Pfaffenbergpokal. „Pfaffenbergpokal“, nennt Haug das zentrale Highlight der Vorbereitungsphase auf die Saison 2025/2026. Das traditionsreiche Turnier bietet die Gelegenheit, den neuen Kader unter Wettbewerbsbedingungen zu testen und Spielpraxis zu sammeln.