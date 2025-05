SV Wolfegg gelingt Transfer-Coup: Freistoßdummys sorgen für Wirbel

„Malle Missi“ schlägt zu – Stillstand bei Standards jetzt Geschichte

Wolfegg – Sensation auf dem regionalen Transfermarkt! Der SV Wolfegg verstärkt sich pünktlich zur heißen Phase der Saison – allerdings (noch) nicht mit einem torgefährlichen Stürmer, einem zweikampfstarken Sechser oder einem erfahrenen Goalie. Nein, der Traditionsverein hat tief in die Trickkiste gegriffen und sich zehn topmoderne Freistoßdummys gesichert. Die lebensgroßen Metall-Kicker wechseln mit sofortiger Wirkung vom Team Teamsportbedarf United an den Rasen der Wolfegger Sportanlage am Eisweiher.