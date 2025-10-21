SV Wolfegg - FC Isny 2 : 1

Nach einer äußerst schwachen Vorstellung kehrt der FC Isny mit einer bitteren 1 : 2 Niederlage aus Wolfegg zurück. Lediglich Torhüter K. Aga präsentierte sich in Normalform, der gesamte Rest der Mannschaft blieb weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Bereits nach 10 Minuten hätte es 2 : 0 für den Gastgeber heißen können, die Isnyer Mannschaft legte Wolfegg die Chancen zum Torerfolg reihenweise selbst vor. Zu einer mangelhaften kämpferischen Einstellung reihten sich Abspielfehler und desorientiertes Abwehrverhalten. Das Halbzeitergebnis von 0 : 0 war in keinem Fall dem Spielverlauf gerecht. Auch in der 2. Hälfte änderte sich wenig, die Isnyer Spieler übten sich zunehmend lieber im Diskutieren und Lamentieren mit Gegner und Beteiligten. Umso überraschender erzielte E. Soydemir in der 59. Minute mit einer tollen Direktabnahme das 1 : 0 für den FC.

Die kampfstarke Mannschaft von Wolfegg agierte jedoch weiterhin überlegen und erzielte nach einem Eckball unbedrängt per Kopfball das 1 : 1. Der gegnerische Stoßstürmer Dischl, den die Isnyer Defensive nie unter Kontrolle hatte, erzielte dann kurz vor Spielende das entscheidende 2 : 1 für Wolfegg. Als Fazit bleibt für den FC Isny das bereits lang bekannte Dilemma; gegen kampfstarke Mannschaften kann der FC seine spielerischen Fähigkeiten nicht auf den Platz bringen, eine verdiente Niederlage gibt hinsichtlich Einstellung und taktischer Ausrichtung Bedarf zum Nachdenken.