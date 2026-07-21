SV Wörth/Isar bläst zum Angriff: Ein echtes Eigengewächs-Projekt Wörth setzt auf den eigenen Nachwuchs +++ Trainerteam bringt neuen Schwung +++ Ziel für die neue Saison ist die Spitzengruppe +++ von Marco Baumgartner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Personell verstärkt und bereit für die neue Saison. Der SV Wörth an der Isar geht mit einem guten Gefühl in die Spielzeit 26/27. – Foto: Stefan Wering

Nach einer komplizierten Saison 25/26, die von Verletzungspech und unglücklichen Ergebnissen geprägt war, herrscht beim SV Wörth/Isar pünktlich zum Start der neuen Saison in der A-Klasse Dingolfing spürbare Aufbruchstimmung. Mit viel frischem Wind, hochkarätigen Rückkehrern aus dem eigenen Nachwuchs und einem neuen Trainergespann wollen die Isartaler in der kommenden Runde eine tragende Rolle spielen.

Der Kader des SV Wörth liest sich für A-Klassen-Verhältnisse vielversprechend. Zahlreiche Akteure, die andernorts bereits höherklassige Erfahrungen sammeln durften, schnüren ihre Fußballschuhe wieder für ihren Heimatverein. Für den Teammanager Stefan Hertreiter ist das die schönste Erkenntnis des Sommers: „Ja, es stimmt, der Kader ist sehr gut bestückt mit Spielern, die auch schon in höheren Klassen ihre Erfahrung gemacht haben. Das Schönste daran ist aber, dass so gut wie alle aus der Jugend des SV Wörth kommen. Genau das ist das Schöne an diesem Sport. Sie wissen, wo sie herkommen und wollen und uns jetzt wieder unterstützen. Aber natürlich hoffen wir Verantwortliche, dass sie uns auch sportlich weiterbringen.“ Hohe Trainingsbeteiligung und ein neues Wohlfühl-Umfeld

Die Baustellen der vergangenen Saison, in der das Potenzial des Kaders auch verletzungsbedingt zu selten auf den Platz gebracht werden konnte, wurden in der Sommerpause gezielt angegangen. Neben der sportlichen Qualität stand vor allem das Vereinsleben im Fokus. „Unser Ziel war die Mannschaft punktuell zu verbessern, wieder mehr Spaß ins Team zu bringen, da die Ergebnisse natürlich letzte Saison nicht so waren, wie wir es uns alle erhofft haben, und ein Umfeld zum Wohlfühlen erschaffen. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, das auch zu erfüllen“, blickt Hertreiter auf die Stellschrauben zurück. Der Plan scheint voll aufzugehen. Die Euphorie spiegelt sich in einer hervorragenden Trainingsbeteiligung von konstant über 20 Spielern pro Einheit wider. Ein wichtiger Faktor ist dabei auch das neue Trainerteam, das sofort voll eingeschlagen hat: „Mit unserem neuen Trainerteam haben wir sehr gute Leader bekommen, die meiner Meinung nach auch alles für den Erfolg geben, menschlich ins Team passen und auch die Erfahrung als Trainer mitbringen. Die aktuelle Lage ist so, dass auch die Spieler sehr viel Ehrgeiz zeigen und im Training, sowie in den Spielen Gas geben.“