SV Wörth/Isar bläst zum Angriff: Ein echtes Eigengewächs-Projekt

Nach einer komplizierten Saison 25/26, die von Verletzungspech und unglücklichen Ergebnissen geprägt war, herrscht beim SV Wörth/Isar pünktlich zum Start der neuen Saison in der A-Klasse Dingolfing spürbare Aufbruchstimmung. Mit viel frischem Wind, hochkarätigen Rückkehrern aus dem eigenen Nachwuchs und einem neuen Trainergespann wollen die Isartaler in der kommenden Runde eine tragende Rolle spielen.
Der Kader des SV Wörth liest sich für A-Klassen-Verhältnisse vielversprechend. Zahlreiche Akteure, die andernorts bereits höherklassige Erfahrungen sammeln durften, schnüren ihre Fußballschuhe wieder für ihren Heimatverein. Für den Teammanager Stefan Hertreiter ist das die schönste Erkenntnis des Sommers: „Ja, es stimmt, der Kader ist sehr gut bestückt mit Spielern, die auch schon in höheren Klassen ihre Erfahrung gemacht haben. Das Schönste daran ist aber, dass so gut wie alle aus der Jugend des SV Wörth kommen. Genau das ist das Schöne an diesem Sport. Sie wissen, wo sie herkommen und wollen und uns jetzt wieder unterstützen. Aber natürlich hoffen wir Verantwortliche, dass sie uns auch sportlich weiterbringen.“
Hohe Trainingsbeteiligung und ein neues Wohlfühl-Umfeld
Die Baustellen der vergangenen Saison, in der das Potenzial des Kaders auch verletzungsbedingt zu selten auf den Platz gebracht werden konnte, wurden in der Sommerpause gezielt angegangen. Neben der sportlichen Qualität stand vor allem das Vereinsleben im Fokus. „Unser Ziel war die Mannschaft punktuell zu verbessern, wieder mehr Spaß ins Team zu bringen, da die Ergebnisse natürlich letzte Saison nicht so waren, wie wir es uns alle erhofft haben, und ein Umfeld zum Wohlfühlen erschaffen. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, das auch zu erfüllen“, blickt Hertreiter auf die Stellschrauben zurück.
Der Plan scheint voll aufzugehen. Die Euphorie spiegelt sich in einer hervorragenden Trainingsbeteiligung von konstant über 20 Spielern pro Einheit wider. Ein wichtiger Faktor ist dabei auch das neue Trainerteam, das sofort voll eingeschlagen hat: „Mit unserem neuen Trainerteam haben wir sehr gute Leader bekommen, die meiner Meinung nach auch alles für den Erfolg geben, menschlich ins Team passen und auch die Erfahrung als Trainer mitbringen. Die aktuelle Lage ist so, dass auch die Spieler sehr viel Ehrgeiz zeigen und im Training, sowie in den Spielen Gas geben.“
Fokus auf den Zusammenhalt – Erste Herren und Reserve im Einklang
Ein zentrales Ziel des Vereins ist es, die erste Mannschaft und die Reserve noch enger zu verzahnen. Letztere glänzte bereits im Vorjahr durch Zuverlässigkeit und sportlichen Erfolg. „Für uns als Verein ist es extrem wichtig, dass man aus diesem Kader eine Mannschaft beziehungsweise zwei Mannschaften formt, die auf und neben dem Platz zusammenhalten. Unsere Reserve ist auch letztes Jahr wieder sehr gut gewesen, wir mussten kein Spiel absagen und haben auch die nötigen Punkte geholt, die gutgetan haben“, lobt der 49-Jährige das Fundament des Klubs. Das Miteinander wird in Wörth großgeschrieben: „Es macht einfach Spaß, mit so einem Team zu arbeiten, und da beziehe ich alle mit ein, vom Platzwart bis hin zum Kiosk, die Trainer, Spieler und Betreuer. Genau das erhofft sich jeder im Verein.“
Das Ziel: Vorne mitspielen und verletzungsfrei bleiben
Mit diesem starken Fundament im Rücken blickt der SV Wörth/Isar angriffslustig, aber demütig auf die neue Spielzeit, die am 2. August mit einem Auswärtsspiel bei der SpVgg Loiching beginnt. Die Marschroute für die A-Klasse Dingolfing ist klar definiert: „Es ist vom Beginn der Vorbereitung eine sehr positive Stimmung zu spüren, die Spieler sind fleißig, willig und probieren auch alles umzusetzen, was von ihnen verlangt wird. Unser Ziel für die kommende Saison sollte daher schon sein, dass wir vorne mitspielen. Aber am wichtigsten ist, dass sich die Mannschaft gut präsentiert, Spaß auf dem Feld hat und natürlich alle verletzungsfrei bleiben.“
Wenn der Verletzungsteufel dieses Mal ausbleibt, ist mit den Wörthern definitiv ganz vorne zu rechnen.