SV Wörth verstärkt sich doppelt: Ecker und Rettenbeck kommen

Philipp Ecker zeigt sich voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich bin seit Jahren mit einigen Jungs aus Wörth in Kontakt, besonders mit Steff Wimmer, den ich noch gut aus seiner Zeit als Trainer in Auloh kenne. Ich habe mir bereits einige Spiele angesehen – die Qualität im Kader ist richtig stark. Die Stimmung bei den Heimspielen ist klasse und die Verantwortlichen machen einen hervorragenden Job. Die Rahmenbedingungen sind top – selbst im Winter gibt’s dank der Isarhalle optimale Möglichkeiten zum Kicken.“

Der SV Wörth treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und präsentiert zwei Neuzugänge: Philipp Ecker wechselt vom TSV Landshut-Auloh an die Isar, Kilian Rettenbeck kommt vom SSV Weng zurück zu seinem Heimatverein.

Abteilungsleiter Thomas Justvan sieht in beiden Neuzugängen eine wertvolle Bereicherung: „Bei beiden war sofort spürbar, dass sie richtig Lust auf den SV Wörth haben. Es sind durchweg sympathische Typen, die auch charakterlich bestens in unser Team passen.“

Auch Kilian Rettenbeck blickt mit Vorfreude auf seine Rückkehr: „Den SV Wörth kenne ich noch gut aus meiner Jugendzeit und der gemeinsamen Spielgemeinschaft. Viele meiner Freunde spielen hier, und ich freue mich darauf, wieder mit ihnen auf dem Platz zu stehen. Die Entwicklung des Vereins ist beeindruckend – zuletzt ging’s bis in die Aufstiegsrelegation. Was mich besonders begeistert hat, war die Trainingsbeteiligung und die tolle Stimmung innerhalb der Mannschaft.“

Besonders erfreut zeigt sich Justvan über die Verpflichtung von Philipp Ecker:

„Im Fall von 'Ecki' gilt ganz klar das Motto ‚Steter Tropfen höhlt den Stein‘. Wir haben den Kontakt über Jahre gehalten und freuen uns sehr, dass er sich nun für uns entschieden hat. Philipp war über Jahre hinweg Stammspieler und Leistungsträger in Auloh. Er bringt viel Erfahrung mit und ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar – sowohl auf den Außenbahnen als auch zentral.“

Auch Kilian Rettenbeck traut man beim SV einiges zu:

„Kili ist ein junger, talentierter Spieler, der bereits in Kreisklasse und Kreisliga gezeigt hat, was in ihm steckt. Grundsätzlich sehen wir ihn im zentralen Mittelfeld – je nach System auf der Sechs, Acht oder Zehn. Wir sind gespannt, wie er sich bei uns entwickeln wird.“