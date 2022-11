SV Wörth holt „Schützi“ zurück!

Dem SV Wörth ist mit der Rückholaktion von Stürmer Stefan Schützmeier ein wahrer Transfercoup zur Winterpause gelungen. Schützmeier wechselte letzte Saison ebenfalls im Winter zur SpVgg. Niederaichbach mit dem Ziel, sich dort als Stammspieler in der Bezirksliga durchzusetzen.

Dies ist ihm wahrlich gelungen! Schützmeier hatte in der Rückrunde mit 6 Treffern und 2 Vorlagen (in 11 Spielen) maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Spielvereinigung berechtige Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen durfte. Leider gelang dieses Vorhaben nicht und Niederaichbach musste den bitteren Gang in die Kreisliga Donau-Laaber antreten. Doch auch in der Kreisliga hielt der schnelle offensiv Spieler „Oabo“ die Treue und wollte unbedingt den direkten Wiederaufstieg mit seinem Team realisieren. Das Thema Bezirksliga-Aufstieg scheint jedoch zu scheitern, so dass die Zielvorgabe wohl wieder Klassenerhalt lauten wird.

Stefan Schützmeier: „Bei meinem Wechsel vor 12 Monaten wollte ich mir selbst beweisen, dass ich Bezirksliga spielen kann. Dazu benötigte ich eigentlich nicht viel Anlaufzeit und konnte mich überraschend schnell an das Tempo und an die neue Spielphilosophie von Niederaichbach

gewöhnen. Das es dann für mich persönlich so gut lief, das habe ich selber nicht erwartet. Als

Stammspieler gelangen mir wichtige Tore, die dann leider in der Endabrechnung nicht ganz

ausreichten um die Klasse zu halten.

Letztendlich fehlten mir meine Freunde beim SV Wörth. Hier hatte ich zwar sportlich mäßigen Erfolg, aber die Stimmung und der Zusammenhalt in der Mannschaft war und ist gigantisch. Ganz zu schweigen von den privaten Unternehmungen außerhalb des Spielfelds. Ich hatte stets Kontakt zu den Jungs und die Kommunikation zu den Verantwortlichen ist nie abgerissen. Beim SV Wörth entwickelt sich etwas, das ist deutlich zu erkennen und hier möchte ich mithelfen die gesteckten Ziele zu erreichen.

Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen und meinen Mitspielern von „Oabo“ für die wertvolle Erfahrung die ich machen durfte und wünsche dem Team und dem Verein alles Gute für die Zukunft.“