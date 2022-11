SV Wörth holt Marvin Wolf an Bord

Marvin Wolf: Es freute mich sehr, als der SV Wörth Kontakt zu mir aufnahm und mich fragte, ob ich nicht das Torwarttraineramt einnehmen möchte. Da ich leider aufgrund meiner schweren Knieverletzung nicht mehr spielen kann und ich trotzdem immer noch „heiß“ auf Fußball bin, ist der Torwarttrainerjob die bestmögliche Alternative zu meinem Hobby. Ich kenne die Keeper allen voran Tom Wimmer, der mit seinen 19 Jahren Stammtorwart in der Ersten Mannschaft ist und viel Potential mitbringt. Ich bin mir sicher, dass Tom bei einem individuellen Training noch stärker wird und wir so gezielt sein Torwartspiel verbessern werden. Es schon krass war hier entsteht und welche Spieler bereits für die Rückrunde zugesagt haben. Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe und ein Teil vom Team zu sein!

Abteilungsleiter Tommy Justvan: Es ist eigentlich sehr bedauerlich und traurig, dass Marvin mit seinen erst 23 Lenzen keinen Fußball mehr spielen und nicht mehr zwischen den Pfosten stehen kann. Auf der anderen Seite sind wir natürlich heilfroh, dass Marv bei uns als Torwarttrainer einsteigen möchte. Bei den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass er ein Vollblut-Torwart durch und durch ist! Marvin bringt höherklassige Erfahrung aus dem Jugendbereich vom FC Dingolfing und aus der Bezirksliga von der SpVgg. Niederaichbach mit. Er wird unseren Keepern die Vielfältigkeit des Torwartspiels vermitteln und hart an deren Defiziten arbeiten. Marv ist für uns ein absoluter Glücksfall und wir heißen ihn natürlich herzlich willkommen und wünschen ihm viel Spaß und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe! Wir möchten uns ganz besonders bei Miche Schmitt bedanken, der hier kurzfristig ausgeholfen und das Torwarttraining in der Vorrunde übernommen hat. Wir wussten um seine stressige Situation durch seinen privaten Umzug und seiner Doppelfunktion als Jugendtrainer. Umso höher schätzen wir sein geleistetes Engagement ein! Auch Dankeschön an „Badze“ der in seiner Funktion als „Allrounder“ ebenfalls manche Trainingseinheiten für unsere Keeper leitete!