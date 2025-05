SV Wörth holt Ex-Kapitän Moritz Stahl zurück

Moritz Stahl: "Zunächst möchte ich mich beim FC Hohenthann herzlich bedanken - für das Vertrauen, das mir vom ersten Tag an entgegengebracht wurde und für das lehrreiche Jahr in der Kreisliga. Mein Fokus liegt jetzt voll auf den letzten Spielen und dem Ziel Klassenerhalt. Die Entscheidung für den Wechsel hatte persönliche Gründe: Der SVW ist mein Heimatverein, ich kenne viele Jungs dort seit Jahren – und der Gedanke, in diesem Umfeld noch einmal gemeinsam auf dem Platz zu stehen, hat in mir einfach wieder etwas ausgelöst. Der Kontakt zum Verein war nie weg, ich habe die starke Entwicklung mitverfolgt. Die Trainingsbeteiligung ist top, der Kader stark – ich freue mich, bald wieder ein Teil davon zu sein."