SV Wörth holt Defensiv-Duo

Beide waren in den letzten 1½ Jahren beim TSV Niederviehbach aktiv und spielten zuvor einige Jahre gemeinsam beim Kreisklassisten SV Thürnthenning.

Dardan Veliqi: Wir hatten tolle und sehr ehrgeizige Gespräche mit den Verantwortlichen und wir sehen, dass hier auch wirklich was entsteht. Das beste Beispiel ist die Rückholaktion von Stefan Schützmeier, aber auch die Neuverpflichtung von Martin Cizek lässt natürlich aufhorchen. Der Verein baut zudem auf die eigene Jugend und wir kennen Luca Bergmann und Benny Bondank aus gemeinsamen Duellen aus Pokal und Liga. Beide wurden hier in Wörth mit „nur“ 17 Jahren zu Stammspielern - Respekt. Uns gefällt das ausgearbeitete sportliche Konzept und können einen Leitfaden und einen klaren Plan erkennen. Im Rahmen des Totopokals heuer im Juli waren wir beeindruckt von der Sportanlage und dem „drum herum“ mit Grillen, Kiosk und Stadionsprecher. Das der SV Wörth auch Qualität mitbringt zeigen die Siege gegen die SpVgg. Niederaichbach im Pokal, oder auch in der Meisterschaft gegen den Liga-Zweiten der SG Gerzen/Aham. Wir wollen beide mit anpacken und freuen uns jetzt auf die Hallensaison!

Abteilungsleiter Thomas Justvan: Beide Jungs bringen viel Erfahrung mit und wir erwarten uns, dass unsere Youngsters davon profitieren. Natürlich bleiben wir dem eingeschlagenen Weg treu und werden weiterhin unsere Eigengewächse in den Seniorenbereich hochziehen und dort integrieren. Mit Adrian, Luca und Benny ist das bestens gelungen und soll für die nachfolgenden Jahrgänge Motivation sein. Aufgefallen sind mir Dardan und „Raji“ heuer im Totopokal. Dardan überzeugte mit einer ruhigen und souveränen Spielweise als Innenverteidiger und trieb mit seiner intelligenten Spieleröffnung immer wieder die Offensivbemühungen voran. Raji ist sehr quirlig, enorm wendig und bringt tolle technische Voraussetzungen mit. Er ist grundsätzlich auf der rechten Außenbahn zuhause. Im Meisterschaftsspiel Anfang Oktober stellte er uns vor enorme Herausforderungen. Es bestätigt uns in unserer Arbeit wenn beide sagen, dass sie eine Weiterentwicklung in der Mannschaft erkennen und auch das „drum herum“ bei uns schätzen. Aus den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass beide menschlich optimal zu uns passen und sich daher schnell integrieren werden. Wir freuen uns gewaltig, dass sie den Weg zu uns gefunden haben!

Das Bild zeigt SV Vize-Vorstand Wolfgang Schmitt (links) mit den Neuzugängen Dardan Veliqi und Rajinder Chahal (rechts)