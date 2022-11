SV Wörth freut sich auf pure Offensiv-Power

Mit Schadrach Yebouah und Patricio Ernesto schließen sich zwei weitere Spieler dem SV Wörth an. Beide spielten zuvor beim TSV Niederviehbach und folgen nun ihren Freunden Dardan Veliqi und Rajinder Chahal zum ambitionierten A-Klassisten. Alle vier wechseln bereits in der Winterpause zum SVW!

Patricio Ernesto: Ich kenne Tommy seit vielen Jahren und wir verfolgten zusammen viele Spiele in Hankofen von seinem Sohn Robin und meinem Bruder Ben. Als ich dann im Rahmen des Totopokals heuer im Sommer wieder auf Tom traf, berichtete er mir von den ehrgeizigen Zielen beim SV Wörth. Seit dem ging mir das Projekt, die Sportanlage und das Ambiente nicht mehr aus dem Kopf. Ich sehe einen enormen Aufschwung in der Mannschaft und viele der Jungs kenne ich bereits. Ich möchte mich mit meinen 20 Jahren weiterentwickeln und sehe hier beim SV Wörth die besten Bedingungen dazu.

Schadrach Yebouah: Es hat mich schon ziemlich beeindruckt, was die Verantwortlichen vom SV Wörth in den letzten 6-7 Monaten auf die Beine gestellt haben. Es ist ihnen gelungen mit Stephan Schätzl einen Top-Spielertrainer zu verpflichten und beförderten Eigengewächs Moritz Stahl zum Co-Trainer, sie haben den Zuschlag für die Ausrichtung des Totopokals bekommen, neue Trikots und ein neues Team-Outfit sind bestellt und was mir besonders aufgefallen ist, das sind die vielen jungen Eigengewächse im Team. Mit Tom Wimmer, Adrian, Benny und Luca spielen vier Jungs in der Ersten Mannschaft die noch keine 20 Jahre alt sind. Alle aus der eigenen Jugend! Das ist schon toll und wird es wohl bei anderen Vereinen nicht so oft geben? Natürlich war für mich auch wichtig, dass ich weiter mit meinem Cousin Patty und meinen Freunden Dardan und Raji zusammen spielen kann. Jetzt freue ich mich auf die lockeren Hallenauftritte bevor es dann im Februar in die Vorbereitung zur Rückrunde geht.