SV Wörth begrüßt zwei weitere Neuzugänge

Abteilungsleiter Thomas Justvan: Beide Jungs werden uns in der Breite verstärken. Mit Simon haben wir es geschafft, ein weiteres Eigengewächs nach Hause zu holen und es freut mich persönlich sehr, dass er wieder für seinen Heimatverein auflaufen wird. Simon ist sehr einsatzfreudig und zweikampfstark und gibt in jedem Spiel 100%. Solche Spielertypen sind für eine Mannschaft enorm wertvoll, weil sie mit ihrer Einstellung ein ganzes Team mitreißen können.

Mit Eduard haben wir einen sehr interessanten Spieler dazugewonnen, der vom Leistungssport kommt und in Leipzig Basketball-Profi war.

Das Fußballspielen erlernte Edu in der Jugendabteilung des FC Dingolfing, bis er dann seine Leidenschaft zum Basketball erkannte. Auf sehr hohem Niveau spielte er dann in der 2. Basketball-Bundesliga für Leipzig. Zuletzt war er in der Regionalliga für die Dukes in Dingolfing aktiv.

Wenn Edu nur annähernd das gleiche Ballgefühl in seinen Füßen hat, sowie er es in den Händen hat, dann ist er sicherlich ein wertvoller Spieler für uns (lacht)…

Simon Schwemmhuber: Für mich war immer klar, dass ich wieder nach Wörth zurückkommen werde. In den letzten beiden Jahren habe ich mit meinen Freunden in der A-Jugend bei Niederviehbach gespielt und hatte mit meinen Jungs viel Spaß. Jetzt steht aber wieder der Erfolg im Vordergrund und ich freue mich auf unserer tollen Anlage in Wörth für meinen Heimatverein aufzulaufen.

Eduard Hoffmann: Über meine Freunde Robin, Jan und Ewald habe ich stets die Liga mitverfolgt und auch einige Spiele in Wörth gesehen. Jetzt möchte ich auch meinen Teil dazu beitragen die positive Entwicklung beim SV Wörth fortzuführen. Ich glaube, dass der SV Wörth sportlich gesehen auf einem sehr guten Weg ist und gesellschaftlich passt es sowieso. Ich bin selbst gespannt, wie mir der Wechsel vom Korb auf den Rasen gelingt und freue mich auf die kommende Spielzeit.