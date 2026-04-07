SV Wörnitzstein-Berg setzt auf Kontinuität: Trainer bleiben an Bord

Der SV Wörnitzstein-Berg stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Fußball-Saison und setzt dabei auf Stabilität: Sowohl der Trainer der Ersten Mannschaft in der Bezirksliga Nord, Michael Panknin, als auch der Coach der Zweiten Mannschaft in der A-Klasse, Lukas Humbauer sowie dessen Co-Trainer David Märtins werden ihre Arbeit beim Verein fortsetzen, das teilt der Verein mit.

Während man sich in der A-Klasse Nord 2 berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen kann, steckt die erste Mannschaft in der Bezirksliga Schwaben Nord tief in der unteren Tabellenhälfte nur knapp über den Abstiegsrängen. Nichtsdestotrotz ist man sich in der Vereinsführung einig, dass die Entwicklung der Teams in ihrer Gesamtheit in die richtige Richtung geht.

„In den letzten Jahren waren wir mit unserer Ersten Mannschaft definitiv am Maximum des Möglichen und teilweise auch darüber hinaus, was die Ergebnisse betrifft“, so Vorstand David Rudolph. „Es war klar, dass es für uns auch mal einen Umbruch gibt, und als Verein, der zumeist auf einheimische Spieler setzt, grundsätzlich herausfordernd ist, in der Bezirksliga zu bestehen“. Den SVW verlassen wird hingegen der spielende Co-Trainer von Panknin, Admir Omerbegovic. Hier ist man noch auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger.

Spartenleiter Michael Schmidbaur fügt an, dass es in letzter Zeit aber durchaus gelungen ist, junge Spieler in die Mannschaften des SVW zu integrieren, was nicht zuletzt die sehr gute Saison des A-Klasse Teams verdeutlicht: „Wir haben in beiden Mannschaften einen Umbruch vollzogen – so etwas braucht Zeit. Die Mischung aus neuen, jungen Spielern und den etwas erfahreneren, die nun Verantwortung übernehmen, tut uns gut“, so Schmidbaur.

Kein Saisonziel ausgegeben

Auf ein Saisonziel für die restliche Runde wollen sich die Verantwortlichen aber nicht festlegen. Für den Verein ist es laut den Verantwortlichen wichtig, dass sich alle Mannschaften (hierzu gehört auch die Reserve, also die Dritte Mannschaft) sportlich so ambitioniert wie möglich zeigen und dabei der Zusammenhalt gelebt wird. Das dies seit Jahren eine Erfolgsgeschichte ist, zeige die hohe Anzahl an aktiven Spielerinnen und Spielern im Verein.