SV Wittlich: Der Traum von der Bezirksliga lebt

Es sei bislang „eine super Saison“ gewesen, sagt Thomas Beck, mitspielender Co-Trainer des A9-Liga-Spitzenreiters SV Wittlich. Sieben Spieltage vor Schluss stehen bei den Säubrennern 43 Punkte zu Buche. Das bedeutet Platz eins. Doch die Verfolger aus Dörbach (42), die SG Laufeld/Buchholz (41) und die SG Neumagen/Leiwen (39) sind auf Schlagdistanz und lauern auf Ausrutscher des SVW.
„Die Jungs machen es sehr gut und nehmen das auch an, was Christian Schroeder und ich ihnen mitgeben. Man sieht eine Entwicklung“, berichtet der 33-Jährige, der nach drei Saisons als Spieler unter Trainer Fatih Sözen seit Saisonbeginn als mitspielender Assistent fungiert. „Klar, wir haben auch Punkte blöd liegen lassen. Es hätten vier mehr sein können“, verweist der in Dörbach lebende, verheiratete Vater eines dreijährigen Sohnes auf vier Unentschieden.