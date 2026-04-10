SV Wittlich: Der Traum von der Bezirksliga lebt

„Die Jungs machen es sehr gut und nehmen das auch an, was Christian Schroeder und ich ihnen mitgeben. Man sieht eine Entwicklung“, berichtet der 33-Jährige, der nach drei Saisons als Spieler unter Trainer Fatih Sözen seit Saisonbeginn als mitspielender Assistent fungiert. „Klar, wir haben auch Punkte blöd liegen lassen. Es hätten vier mehr sein können“, verweist der in Dörbach lebende, verheiratete Vater eines dreijährigen Sohnes auf vier Unentschieden.

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