SV Wittendorf zurück an der Spitze – Dornhan schockt den SV Gültlingen

In der Bezirksliga Nordschwarzwald sorgt der 8. Spieltag für reichlich Bewegung: Wittendorf erobert durch einen klaren Auswärtssieg die Tabellenspitze zurück, während Schlusslicht Dornhan mit einem Coup gegen Spitzenreiter Gültlingen die Liga aufmischt.

Der VfR Sulz bleibt in guter Verfassung und besiegte die SG Oberreichenbach/Würzbach mit 2:1. Dennis Mutschler Jr. traf bereits in der 2. Minute zur Führung, Christopher Pfrommer glich für die Gäste aus (9.). Philipp Rumpel sorgte mit seinem Treffer in der 21. Minute für die erneute Führung, die Sulz mit großem Einsatz verteidigte. Die Gäste schwächten sich selbst: Nach zwei Roten Karten gegen Rico Kugele (56.) und Jakob Haag (89.) mussten sie die Partie in Unterzahl beenden. Sulz bleibt damit seit vier Spielen ungeschlagen und klettert auf den dritten Tabellenplatz.

Die SG Ahldorf/Mühlen gewann mit 3:2 gegen favorisierte Gäste aus Felldorf/Bierlingen. Pascal Trick brachte die Hausherren früh in Führung (23.), Tobias Schmollinger sorgte mit einem Doppelpack (60., 73.) scheinbar für die Vorentscheidung. Erst in der Schlussphase kam Felldorf noch einmal auf – Thomas Baur traf in der 89. und in der Nachspielzeit (90.+4.), doch es reichte nicht mehr. Ahldorf feiert damit den zweiten Saisonsieg und klettert auf Rang dreizehn, während Felldorf nach zwei Niederlagen in Folge den Anschluss nach oben verpasst.

Der bisherige Tabellenführer aus Gültlingen hat seine erste Saisonniederlage kassiert – und das völlig überraschend beim bis dato sieglosen Absteiger TSF Dornhan. Die Gastgeber agierten kompakt, aggressiv und nutzten ihre Chancen eiskalt: Albion Muzaqi traf in der 37. Minute zum 1:0, nur vier Minuten später erhöhte Danilo Cristilli (41.). Gültlingen fand gegen die leidenschaftliche Defensive der Dornhaner keine Mittel mehr. Während der SVG auf Platz zwei zurückfällt, feiert Dornhan mit dem 2:0-Sieg den ersten Dreier der Saison und schöpft neue Hoffnung.

Die Zuschauer sahen eine Partie, die von Beginn an durch Einsatz und Entschlossenheit geprägt war. Der TSV Möttlingen nutzte seine Chancen früh und belohnte sich bereits in der 14. Minute: Paul Oesterle brachte die Gäste in Führung. In der 32. Minute legte Steffen Graze nach und baute den Vorsprung auf 2:0 aus. Nagold II zeigte sich zwar bemüht, tat sich aber schwer, die kompakte Defensive der Gäste entscheidend zu durchbrechen. Erst nach dem Seitenwechsel gelang der Anschlusstreffer: Stefan Wurm verwandelte in der 58. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2. Das Tor brachte noch einmal Spannung in die Partie, doch trotz aller Bemühungen konnte Nagold das Spiel nicht mehr drehen. Für Möttlingen bedeutet dieser Auswärtserfolg nicht nur der erste Saisonsieg, sondern auch ein kleiner Befreiungsschlag.

Im Duell zweier ambitionierter Teams trennten sich Gechingen und Altburg 1:1. Luca Malandra brachte die Gäste früh in Führung (9.), ehe Jonathan Tommasi per Foulelfmeter ausglich (66.). Am Ende stand ein Remis, das beide Teams in der erweiterten Spitzengruppe hält – Altburg bleibt Sechster, Gechingen rangiert auf Platz sieben. ---

Wittendorf hat auf die Niederlage aus der Vorwoche eindrucksvoll reagiert und mit einem klaren 3:0-Erfolg in Ottenbronn die Tabellenführung zurückerobert. Nach torloser erster Hälfte sorgte Roman Rieger in der 58. Minute für die Führung, Patrick Möhrle erhöhte nur zwei Minuten später (60.), ehe Dominik Strobel den Schlusspunkt setzte (89.). Der Absteiger aus Wittendorf zeigte sich effektiv und abgezockt, während Ottenbronn ohne Punkte blieb und auf Rang zwölf festhängt. ---

Eutingen bestätigt seine starke Form und feierte mit dem 2:0 gegen Baiersbronn den vierten Sieg in Folge. Henry Sattler brachte die Hausherren früh in Führung (18.), Jascha Fauss entschied die Partie nach einer guten Stunde (58.). Der SV Eutingen klettert damit auf Rang vier und mischt weiter in der Spitzengruppe mit. Baiersbronn hingegen muss sich nach der vierten Niederlage im Tabellenmittelfeld einsortieren. ---

Ein frühes Tor entschied die Partie zwischen Dornstetten und Althengstett. Felix Burkhardt traf in der 28. Minute und bescherte dem Aufsteiger den fünften Saisonsieg. Dornstetten verteidigte die knappe Führung bis zum Schluss. Die SG bleibt mit 15 Punkten punktgleich mit Sulz und Eutingen in Schlagdistanz zur Spitze. Althengstett dagegen verpasst den Sprung ins gesicherte Mittelfeld.

