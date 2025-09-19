SV Wittendorf will Serie ausbauen – Möttlingen hofft auf ersten Zähler

Nach vier Spieltagen thront Absteiger Wittendorf ungeschlagen an der Tabellenspitze. Doch auch dahinter lauern mit Oberreichenbach und Dornstetten zwei Aufsteiger. Der fünfte Spieltag verspricht Spannung von ganz oben bis ganz unten: Während es für Wittendorf gegen Dornhan um die Fortsetzung der Siegesserie geht, hofft Möttlingen auf die ersten Punkte.

Felldorf/Bierlingen steht nach vier Partien bei fünf Punkten und will gegen Sulz ein Ausrufezeichen setzen. Doch der VfR reist als Favorit an. Die Offensive der Sulzer ist die stärkste der Liga mit fünfzehn Treffern. Allerdings gab es zuletzt gegen Gültlingen die erste Niederlage. Das Duell verspricht Tore und Dramatik, denn beide Teams haben noch viel vor in dieser Saison.

Der Spitzenreiter will seinen Lauf fortsetzen. Vier Siege aus vier Spielen, dazu nur vier Gegentore – Wittendorf ist derzeit das Maß der Dinge. Gegner Dornhan dagegen steckt tief im Tabellenkeller. Der Absteiger wartet noch auf den ersten Saisonsieg und reist mit gerade einmal zwei Punkten an. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit, doch Dornhan wird alles versuchen, den Favoriten zu ärgern.

Für Möttlingen geht es um viel. Der Aufsteiger hat bislang alle vier Spiele verloren und die meisten Gegentore der Liga kassiert. Gegen Ottenbronn bietet sich nun die Chance auf die ersten Punkte. Die Gäste holten zuletzt ihren ersten Saisonsieg und stehen mit fünf Zählern im Mittelfeld. Spannung ist garantiert, zumal Möttlingen unbedingt die rote Laterne abgeben will.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Gültlingen Gültlingen VfL Nagold VfL Nagold II 15:00 PUSH

Gültlingen spielt bisher eine starke Rolle. Noch ungeschlagen, zuletzt mit einem Coup beim Sieg in Sulz, kletterten sie auf Platz vier. Nagold II reist mit einem Sieg, zwei Remis und einer Niederlage an. Besonders auffällig: In jedem Spiel trafen die Gäste mindestens doppelt. Es könnte also ein torreiches Aufeinandertreffen werden. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SG Dornstetten Dornstetten SV Baiersbronn Baiersbronn 15:00 PUSH

Ein Duell mit viel Brisanz. Dornstetten, der starke Aufsteiger, hat schon neun Punkte auf dem Konto und ist eines der Überraschungsteams der Liga. Baiersbronn dagegen zeigt zwei Gesichter: Starke Siege wechseln sich mit klaren Niederlagen ab. Nach dem Erfolg in Nagold reist der SV mit frischem Selbstvertrauen an. Wer sich hier durchsetzt, kann den Anschluss nach oben herstellen. ---

Eutingen steckt nach drei Niederlagen in vier Spielen im Tabellenkeller. Nur zwei Tore gelangen bislang. Ganz anders die Gäste: Ahldorf/Mühlen feierte zuletzt einen furiosen Sieg gegen Dornhan und steht mit vier Punkten im Mittelfeld. Mit dem Aufsteiger wartet ein schwieriger Gegner auf Eutingen, das dringend punkten muss, um nicht noch tiefer in die Krise zu rutschen. ---

Nach der ersten Saisonniederlage gegen Wittendorf will Oberreichenbach/Würzbach Wiedergutmachung. Der Aufsteiger steht weiterhin auf Rang zwei und hat eine der besten Offensiven der Liga. Altburg reist mit einem Befreiungsschlag im Rücken an: Der klare Sieg im Kellerduell gegen Möttlingen brachte den ersten Dreier. Nun wartet allerdings ein ganz anderes Kaliber. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Althengstett Althengstett Sportfreunde Gechingen SF Gechingen 15:00 PUSH

Ein Duell, das Spannung verspricht. Althengstett hat zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto, zuletzt setzte es einen Dämpfer. Gechingen dagegen steht mit ebenfalls vier Punkten nur knapp hinter dem SVA. Beide Teams suchen nach Konstanz und wollen sich mit einem Sieg in der Tabelle nach oben schieben.

