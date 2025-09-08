SV Wittendorf jubelt – SV Baiersbronn erlebt ein bitteres Debakel

Dramatik, Tore und bittere Niederlagen – der dritte Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald bot Emotionen pur. Während Spitzenreiter Oberreichenbach/Würzbach unaufhaltsam marschiert, erlebte Baiersbronn gegen Sulz ein Debakel.

Ein umkämpftes Remis in Felldorf: Fabio Mandel brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, doch Leon Kaiser glich in der 68. Minute verdient aus. Beide Teams kämpften verbissen, am Ende reichte es jedoch nur zu einer Punkteteilung, die keiner Seite wirklich weiterhilft.

Spannung pur bot die Partie zwischen dem SV Eutingen und dem VfL Nagold II. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit fiel die Entscheidung erst im zweiten Durchgang. Ibrahim Büyükköse brachte die Gäste in der 52. Minute in Führung, doch Jannik Pusch glich in der 66. Minute für die Hausherren aus. Nur zwei Minuten später zeigte sich Nagold II eiskalt: Julian Köhler erzielte in der 68. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.

Vor heimischer Kulisse zeigte der SV Gültlingen eine dominante Leistung. Marcus Pflieger brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in der 32. und 39. Minute früh auf die Siegerstraße. Kurz vor der Pause keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Jonathan Tommasi in der 44. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Fast im direkten Gegenzug hätte Dominic Blum das Spiel noch klarer gestalten können, doch sein Strafstoß in der 45. Minute wurde von Torhüter Sven Götz pariert. Nach dem Seitenwechsel nahm Gültlingen aber wieder Fahrt auf: Justin Göppert traf in der 63. Minute zum 3:1 und erhöhte mit einem weiteren Treffer in der 77. Minute. In der Nachspielzeit sorgte er per Strafstoß in der 90.+4. Minute für den Schlusspunkt.

In einem zähen Ringen setzte sich Althengstett knapp gegen den 1. FC Altburg durch. Dino Telalovic sorgte in der 73. Minute für das Tor des Tages. Mit dem Heimsieg springt Althengstett in die obere Tabellenhälfte, während Altburg weiter sieglos bleibt.

Ein wildes Spiel, das die Zuschauer in Atem hielt: Oberreichenbach/Würzbach schien nach Treffern von Max Keppler (14.) und Marvin Stoll (21.) früh auf der Siegerstraße. Doch Möttlingen kämpfte sich zurück – Thomas Kattner per Elfmeter (50.) und Gürkan Köymen (54.) glichen aus. Danach schlug der Tabellenführer eiskalt zurück: Marvin Keppler verwandelte zwei Strafstöße (60., 87.), Christopher Pfrommer legte nach (83.). Der späte Treffer von Marcel Fricker (90.+4) änderte nichts mehr – Oberreichenbach/Würzbach bleibt makellos und grüßt von der Spitze.

Ein einziges Tor entschied das Spiel. Kai Totzl traf in der 51. Minute und bescherte der SG Dornstetten drei wichtige Punkte. Dornhan dagegen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und hängt im Tabellenkeller fest.

Ein bitterer Nachmittag für den SV Baiersbronn: Schon nach 24 Minuten lag die Mannschaft mit 0:3 zurück. Sulz spielte gnadenlos effizient und führte nach Toren von Jonathan Siegel (2.), Dennis Mutschler Jr. (21., 39.) und Nils Kitzlinger (24.) komfortabel. Zwar verkürzte Sebastian Braun kurz nach der Pause (47.), doch Philipp Rumpel machte mit seinem Doppelpack (58., 80.) den Kantersieg perfekt. Sulz bleibt damit oben dran.

Mit Leidenschaft und Effizienz setzte sich der SV Wittendorf gegen Aufsteiger SG Ahldorf/Mühlen durch. Marco Sumser brachte die Gastgeber früh auf Kurs (23.), ehe Dominik Stoll kurz vor Schluss auf 2:0 stellte (84.). Der späte Anschlusstreffer von Raphael Hopf (89.) sorgte noch einmal für Nervenkitzel, doch Wittendorf brachte den Sieg ins Ziel und bleibt ungeschlagen.

