SV Wittendorf gegen Ahldorf/Mühlen – Althengstett empfängt Altburg

In der Bezirksliga Nordschwarzwald geht es Schlag auf Schlag: Der dritte Spieltag wird schon am morgigen Donnerstag eröffnet und bringt gleich mehrere brisante Duelle mit sich – von ganz oben bis tief unten in der Tabelle. Der Spitzenreiter Wittendorf will seine Serie ausbauen, der TSV Möttlingen hingegen hofft auf die ersten Punkte.

Felldorf/Bierlingen holte zuletzt mit Moral den ersten Saisonsieg, drehte einen Rückstand und meldete sich damit zurück. Gegner Ottenbronn wartet noch auf den ersten Dreier, ist aber Garant für Tore: Schon 13 Treffer fielen in Spielen mit Ottenbronner Beteiligung.

Ein Tor in zwei Spielen – das ist die magere Bilanz des SV Eutingen, der vergangene Woche mit 0:4 unterging, aber am ersten Spieltag drei Punkte gesammelt hat. Der VfL Nagold II hat dagegen zweimal 2:2 gespielt, ist noch ungeschlagen und will diese Serie auch in Eutingen fortsetzen.

Der SV Gültlingen hat noch kein Spiel verloren, aber auch noch keines gewonnen. Zwei Punkte stehen auf dem Konto – zuletzt holte man einen Punkt nach einem wilden 4:4, in dem Gültlingen in den letzten zehn Minuten noch drei Treffer nachlegte. Gegner SF Gechingen reist mit Rückenwind an: Schon ein Sieg steht zu Buche, beim letzten Spiel reichten vier Tore zu einem klaren Erfolg.

Althengstett ist neben Wittendorf die einzige Mannschaft ohne Punktverlust, sieben Tore unterstreichen die starke Offensive. Der 1. FC Altburg rangiert noch im Tabellenkeller, hat nach zwei Spielen aber einen Zähler und die Chance, sich von unten zu befreien – vielleicht schon gegen den Favoriten.

Duell der Aufsteiger: Möttlingen ist bisher punktlos, die einzige Mannschaft der Liga ohne Zähler, und kämpft noch mit der neuen Umgebung. Oberreichenbach hat bereits einen Sieg eingefahren, offenbarte zuletzt aber große Defensivprobleme mit fünf Gegentoren.

Absteiger gegen Aufsteiger. Dornhan lieferte spektakuläre Spiele (2:2, 4:4) und wartet noch auf den ersten Sieg. Dornstetten dagegen konnte schon gewinnen, hat aber bislang drei Tore weniger geschossen als der Gegner. Die direkten Duelle aus der Vergangenheit waren meist ausgeglichen – ein heißes Duell kündigt sich an.

Einmal top, einmal flop – Baiersbronn schwankte zwischen 4:1-Sieg und 0:4-Niederlage. Jetzt soll wieder die gute Seite gezeigt werden. Mit dem VfR Sulz wartet allerdings der derzeit torhungrigste Angriff der Liga: Acht Treffer in zwei Spielen, ungeschlagen und als Tabellendritter erster Jäger der Spitze.

Der Absteiger Wittendorf hat als Spitzenreiter bisher seine Favoritenrolle bestätigt: Zwei Siege, 7:1 Tore, makelloser Start. Gegner Ahldorf/Mühlen als Aufsteiger konnte bisher mithalten, steht aber erst bei einem Punkt. Gegen Dornstetten verlor man erst spät – gegen Wittendorf gilt es, das Spiel ebenfalls möglichst lange eng zu halten.

