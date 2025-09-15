 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
SV Wittendorf dreht Topspiel – VfR Sulz stolpert gegen Gültlingen

Überblick über den 4. Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald.

Der vierte Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald hatte es in sich: Wittendorf setzte sich im absoluten Topspiel gegen Oberreichenbach durch und übernahm die alleinige Tabellenführung. Überraschungen gab es in Sulz und Dornhan, während Altburg und Ahldorf/Mühlen im Tabellenkeller neue Hoffnung schöpfen konnten.

---

Do., 11.09.2025, 19:00 Uhr
SG Dornstetten
SG DornstettenDornstetten
SV Eutingen
SV EutingenSV Eutingen
2
0
Abpfiff

Von Beginn an zeigte Dornstetten, warum die Mannschaft als Aufsteiger bereits in der Spitzengruppe steht. Philipp Kilian brachte sein Team in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber spielbestimmend und erhöhten durch Nahom Tsehaye in der 57. Minute auf 2:0. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel steht Dornstetten nun mit neun Punkten. Für den SV Eutingen dagegen setzte es bereits die dritte Niederlage in dieser Saison. Nach vier Spielen stehen nur drei Punkte zu Buche, das Torverhältnis von 2:8 spricht eine deutliche Sprache.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
VfR Sulz
VfR SulzVfR Sulz
SV Gültlingen
SV GültlingenGültlingen
1
3
Abpfiff

Ausgerechnet im eigenen Stadion erwischte Sulz einen schwarzen Tag. Gültlingen nutzte die Räume eiskalt: Philipp Schweitzer (17.) und Luca Bukowski (43.) sorgten noch vor der Pause für eine klare Führung. Jonathan Siegel brachte Sulz zwar mit seinem Anschlusstreffer zurück ins Spiel (70.), doch in der Nachspielzeit setzte Marius Walz den entscheidenden Treffer und besiegelte die erste Saisonniederlage des VfR. Gültlingen springt damit sensationell auf Rang vier.

---

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold II
SV Baiersbronn
SV BaiersbronnBaiersbronn
2
4
Abpfiff

Ein wilder Schlagabtausch mit sechs Treffern. Baiersbronn startete furios durch Jannik Wurster (2.), doch Nagold II schlug sofort zurück. Nach Toren von Stefan Wurm (11.) und Ibrahim Büyükköse (33.) stand es schnell 2:2, ehe Rico Finkbeiner das Spiel entschied. Der Angreifer avancierte mit einem Dreierpack (26., 76., 90.) zum Matchwinner. Baiersbronn jubelte ausgelassen über den zweiten Saisonsieg, Nagold musste die erste Niederlage hinnehmen.

---

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
SGM Felldorf/Bierlingen
SGM Felldorf/BierlingenSGM Felldorf/Bierlingen
2
2
Abpfiff

Ein Duell voller Leidenschaft und Spannung: Schon nach drei Minuten brachte Steffen Honigmann die Sportfreunde in Führung, doch Adrian Hertkorn glich aus. Nach der Pause stellte Lucas Schweitzer erneut auf Vorteil Gechingen, doch Thomas Baur rettete den Gästen mit dem 2:2 einen Punkt. Beide Teams bleiben damit im Mittelfeld stecken und warten weiter auf den Befreiungsschlag.

---

Gestern, 15:00 Uhr
FV GW Ottenbronn
FV GW OttenbronnOttenbronn
SV Althengstett
SV AlthengstettAlthengstett
2
0
Abpfiff

Ottenbronn hat den Bann gebrochen. Nach drei sieglosen Spielen durften die Gastgeber endlich jubeln. Julian Glowatzki (65.) und Micael Marques (90.+2) erzielten die Treffer zum 2:0 gegen Althengstett, das seinerseits nach gutem Saisonstart ins Stolpern gerät. Für Ottenbronn bedeutet der erste Dreier wertvolle Punkte im engen Tabellenmittelfeld.

---

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Altburg
1. FC Altburg1.FC Altburg
TSV Möttlingen
TSV MöttlingenMöttlingen
4
1
Abpfiff

Im Kellerduell setzte Altburg ein dickes Ausrufezeichen. Zwar ging Möttlingen durch Steffen Graze früh in Führung, doch Jan Hölzle glich noch vor der Pause aus. Dann schlug die Stunde von Luca Malandra: Mit drei Treffern, darunter ein sicher verwandelter Strafstoß, entschied er die Partie fast im Alleingang. Altburg verlässt damit die Abstiegsplätze, während Aufsteiger Möttlingen weiter punktlos Letzter bleibt.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SG Oberreichenbach/Würzbach
SG Oberreichenbach/WürzbachSG Oberreichenbach/Würzbach
SV Wittendorf
SV WittendorfWittendorf
2
3
Abpfiff

Das Topspiel hielt, was es versprach. Oberreichenbach lag nach Treffern von Rico Kugele (20.) und Marvin Keppler (29.) bereits mit zwei Toren vorne. Doch Wittendorf zeigte seine ganze Klasse: Tilmann Schmid (40.) und Dominik Stoll (45.+3) egalisierten noch vor der Pause. In der Schlussphase war es Roman Rieger, der die Partie drehte und Wittendorf den vierten Sieg im vierten Spiel bescherte. Der Absteiger übernimmt damit die alleinige Tabellenführung.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SG Ahldorf/Mühlen
SG Ahldorf/MühlenAhldorf/Mühl
TSF Dornhan
TSF DornhanTSF Dornhan
4
1

Eine halbe Stunde voller Spektakel: Zwischen der 69. und der 88. Minute zerlegte die SG Ahldorf/Mühlen den Gegner mit vier Toren. Raphael Hopf traf doppelt, Tobias Schmollinger und Niklas Jahn erhöhten weiter. Der späte Ehrentreffer von Jan Link (89.) war nur noch Ergebniskosmetik. Für Ahldorf/Mühlen war es der erste Saisonsieg, Dornhan dagegen steckt nach der deutlichen Niederlage tief im Tabellenkeller fest.

