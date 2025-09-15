SV Wittendorf dreht Topspiel – VfR Sulz stolpert gegen Gültlingen

Der vierte Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald hatte es in sich: Wittendorf setzte sich im absoluten Topspiel gegen Oberreichenbach durch und übernahm die alleinige Tabellenführung. Überraschungen gab es in Sulz und Dornhan, während Altburg und Ahldorf/Mühlen im Tabellenkeller neue Hoffnung schöpfen konnten.

Ein Duell voller Leidenschaft und Spannung: Schon nach drei Minuten brachte Steffen Honigmann die Sportfreunde in Führung, doch Adrian Hertkorn glich aus. Nach der Pause stellte Lucas Schweitzer erneut auf Vorteil Gechingen, doch Thomas Baur rettete den Gästen mit dem 2:2 einen Punkt. Beide Teams bleiben damit im Mittelfeld stecken und warten weiter auf den Befreiungsschlag.

Ein wilder Schlagabtausch mit sechs Treffern. Baiersbronn startete furios durch Jannik Wurster (2.), doch Nagold II schlug sofort zurück. Nach Toren von Stefan Wurm (11.) und Ibrahim Büyükköse (33.) stand es schnell 2:2, ehe Rico Finkbeiner das Spiel entschied. Der Angreifer avancierte mit einem Dreierpack (26., 76., 90.) zum Matchwinner. Baiersbronn jubelte ausgelassen über den zweiten Saisonsieg, Nagold musste die erste Niederlage hinnehmen.

Ausgerechnet im eigenen Stadion erwischte Sulz einen schwarzen Tag. Gültlingen nutzte die Räume eiskalt: Philipp Schweitzer (17.) und Luca Bukowski (43.) sorgten noch vor der Pause für eine klare Führung. Jonathan Siegel brachte Sulz zwar mit seinem Anschlusstreffer zurück ins Spiel (70.), doch in der Nachspielzeit setzte Marius Walz den entscheidenden Treffer und besiegelte die erste Saisonniederlage des VfR. Gültlingen springt damit sensationell auf Rang vier.

Von Beginn an zeigte Dornstetten, warum die Mannschaft als Aufsteiger bereits in der Spitzengruppe steht. Philipp Kilian brachte sein Team in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber spielbestimmend und erhöhten durch Nahom Tsehaye in der 57. Minute auf 2:0. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel steht Dornstetten nun mit neun Punkten. Für den SV Eutingen dagegen setzte es bereits die dritte Niederlage in dieser Saison. Nach vier Spielen stehen nur drei Punkte zu Buche, das Torverhältnis von 2:8 spricht eine deutliche Sprache.

Ottenbronn hat den Bann gebrochen. Nach drei sieglosen Spielen durften die Gastgeber endlich jubeln. Julian Glowatzki (65.) und Micael Marques (90.+2) erzielten die Treffer zum 2:0 gegen Althengstett, das seinerseits nach gutem Saisonstart ins Stolpern gerät. Für Ottenbronn bedeutet der erste Dreier wertvolle Punkte im engen Tabellenmittelfeld. ---

Im Kellerduell setzte Altburg ein dickes Ausrufezeichen. Zwar ging Möttlingen durch Steffen Graze früh in Führung, doch Jan Hölzle glich noch vor der Pause aus. Dann schlug die Stunde von Luca Malandra: Mit drei Treffern, darunter ein sicher verwandelter Strafstoß, entschied er die Partie fast im Alleingang. Altburg verlässt damit die Abstiegsplätze, während Aufsteiger Möttlingen weiter punktlos Letzter bleibt. ---

Das Topspiel hielt, was es versprach. Oberreichenbach lag nach Treffern von Rico Kugele (20.) und Marvin Keppler (29.) bereits mit zwei Toren vorne. Doch Wittendorf zeigte seine ganze Klasse: Tilmann Schmid (40.) und Dominik Stoll (45.+3) egalisierten noch vor der Pause. In der Schlussphase war es Roman Rieger, der die Partie drehte und Wittendorf den vierten Sieg im vierten Spiel bescherte. Der Absteiger übernimmt damit die alleinige Tabellenführung. ---

Eine halbe Stunde voller Spektakel: Zwischen der 69. und der 88. Minute zerlegte die SG Ahldorf/Mühlen den Gegner mit vier Toren. Raphael Hopf traf doppelt, Tobias Schmollinger und Niklas Jahn erhöhten weiter. Der späte Ehrentreffer von Jan Link (89.) war nur noch Ergebniskosmetik. Für Ahldorf/Mühlen war es der erste Saisonsieg, Dornhan dagegen steckt nach der deutlichen Niederlage tief im Tabellenkeller fest.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________