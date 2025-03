Alexander Schütte, Trainer des SV Wistedt – Foto: Michael Trunte

SV Wistedt setzt Ausrufezeichen gegen den Tabellenführer 3:2 gegen den TV Meckelfeld III +++ Trainer Alexander Schütte über die aktuelle Saison und das Ziel Aufstieg

Der SV Wistedt hat am vergangenen Wochenende in der 2. Kreisklasse Harburg für eine kleine Überraschung gesorgt: Mit einem 3:2-Erfolg gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TV Meckelfeld III fügte das Team von Trainer Alexander Schütte dem Spitzenreiter die erste Niederlage der Saison zu. Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr SV Wistedt SV Wistedt TV Meckelfeld Meckelfeld III 3 2 Abpfiff Obwohl der TV Meckelfeld III als Favorit in die Partie ging, hatte der SV Wistedt bereits vor dem Spiel fest an seine Chance geglaubt. „Natürlich haben wir an uns geglaubt und waren uns sicher, dass es möglich ist, sie zu schlagen. Im Hinspiel hatten wir sie schon am Rande einer Niederlage. Von daher hatten wir uns vorgenommen, auf heimischer Anlage mit den Fans im Rücken diesen Sieg einzufahren.“ Mehr als 100 Zuschauer sorgten für eine besondere Atmosphäre und unterstützten das Team auf dem Weg zu diesem Erfolg.

Saisonverlauf mit positiver Entwicklung Nach einem holprigen Start hat sich der SV Wistedt im Laufe der Saison stabilisiert. Seit dem 11. Spieltag steht das Team auf Platz zwei der Tabelle, mit acht Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter. Alexander Schütte sieht eine klare Entwicklung: „Der Verlauf der Saison hat die richtige Tendenz angenommen. Wir haben leider in den ersten Spielen sehr unnötige Niederlagen hinnehmen müssen, die wir dann über den weiteren Verlauf wieder wettgemacht haben. Man kann erkennen, dass eine klare Entwicklung stattfindet.“