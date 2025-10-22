 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

SV Winzeln und SV Wurmlingen setzen sich knapp durch

Bezirksligen in Württemberg: das sind die Nachholspiele.

Unter der Woche rollt in den Bezirksligen in Württemberg wieder der Ball. FuPa gibt euch die Übersicht auf alle Nachholspiele.

Bezirksliga Bodensee

Morgen, 19:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
19:00live

Die Spitze im Blick hat der TSV Eschach, der mit einem Sieg beim SV Vogt im Nachholspiel an den Platz an der Sonne springen kann. Der SV Vogt will hingegen oben näher heranrücken.

Bezirksliga Enz/Murr

Morgen, 19:30 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
19:30

Der bislang enttäuschte TASV Hessigheim steht auf einem direkten Abstiegsplatz, kann aber mit einem Sieg im Nachholspiel die gefährliche Zone verlassen. Die Spvgg Besigheim plant den Sprung auf den dritten Rang.

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
19:30

Der ebenfalls vom Abstieg bedrohte TSV Schwieberdingen erwartet mit dem SVS Kornwestheim den derzeit Siebten der Tabelle.

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Heute, 18:30 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
1
2
Abpfiff

Der SV Winzeln entführte dank einer konzentrierten Vorstellung drei Punkte aus Kolbingen. Lukas Hess (21.) brachte die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein unglückliches Eigentor von Niklas Müller (61.) auf 0:2. Der SV Kolbingen gab sich jedoch nicht geschlagen: Lukas Hipp (69./Foulelfmeter) verkürzte auf 1:2 und sorgte für eine spannende Schlussphase. Trotz energischer Angriffe der Gastgeber blieb es am Ende beim knappen Auswärtssieg für Winzeln.

Heute, 19:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
2
1
Abpfiff

Der SV Wurmlingen entschied ein enges Duell gegen den SV Bubsheim knapp für sich. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sorgte Noah Viani (37.) für die Führung der Gastgeber. Bubsheim kam nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel und glich durch Denis Ruks (55.) aus. Doch Wurmlingen fand die passende Antwort: Erneut war es Noah Viani (68.), der mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:1-Endstand markierte.

Aufrufe: 022.10.2025, 21:30 Uhr
Timo BabicAutor