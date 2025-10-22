SV Winzeln und SV Wurmlingen setzen sich knapp durch

__________________________________________________________________________________________________

Die Spitze im Blick hat der TSV Eschach, der mit einem Sieg beim SV Vogt im Nachholspiel an den Platz an der Sonne springen kann. Der SV Vogt will hingegen oben näher heranrücken.

Der bislang enttäuschte TASV Hessigheim steht auf einem direkten Abstiegsplatz, kann aber mit einem Sieg im Nachholspiel die gefährliche Zone verlassen. Die Spvgg Besigheim plant den Sprung auf den dritten Rang.

Der ebenfalls vom Abstieg bedrohte TSV Schwieberdingen erwartet mit dem SVS Kornwestheim den derzeit Siebten der Tabelle.

Der SV Winzeln entführte dank einer konzentrierten Vorstellung drei Punkte aus Kolbingen. Lukas Hess (21.) brachte die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein unglückliches Eigentor von Niklas Müller (61.) auf 0:2. Der SV Kolbingen gab sich jedoch nicht geschlagen: Lukas Hipp (69./Foulelfmeter) verkürzte auf 1:2 und sorgte für eine spannende Schlussphase. Trotz energischer Angriffe der Gastgeber blieb es am Ende beim knappen Auswärtssieg für Winzeln.

Der SV Wurmlingen entschied ein enges Duell gegen den SV Bubsheim knapp für sich. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sorgte Noah Viani (37.) für die Führung der Gastgeber. Bubsheim kam nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel und glich durch Denis Ruks (55.) aus. Doch Wurmlingen fand die passende Antwort: Erneut war es Noah Viani (68.), der mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:1-Endstand markierte.

