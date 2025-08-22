SV Winzeln startet gegen Frommern, Deißlingen zu Gast in Grosselfingen

---





So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Wurmlingen Wurmlingen Spvgg 06 Trossingen 06Trossingen 15:00 PUSH



Wurmlingen rettete sich in Bösingen zu einem 1:1, möchte nun aber vor heimischen Publikum die ersten drei Punkte einfahren. Trossingen drehte die Partie gegen Dotternhausen und siegte 2:1.

---



Dotternhausen verlor in der Nachspielzeit in Trossingen und will es am zweiten Spieltag besser machen. Aufsteiger Ebingen startet an diesem Wochenende in die Saison und muss sich in der neuen Liga erst beweisen.

---



Grosselfingen steigt erst jetzt in die Saison ein und hat gleich einen schweren Auftakt vor der Brust. Deißlingen/Lauffen stürmte beim 8:1 gegen Schramberg erstmal an die Tabellenspitze.

---



Schramberg kassierte in Deißlingen eine 1:8-Packung und wird erstmal darauf bedacht sein defensiv stabiler auftreten. Gruol verlor zuhause gegen Aufsteiger Hechingen mit 2:3 und steht ebenfalls unter Zugzwang.

---

Morgen, 15:00 Uhr FC Hechingen Hechingen TSV Trillfingen Trillfingen 15:00 PUSH



Hechingen überraschte zum Auftakt mit einem 3:2-Auswärtssieg in Gruol und will nun auch zuhause punkten. Trillfingen siegte klar mit 3:0 gegen Kolbingen und reist mit Selbstvertrauen an.

---



Kolbingen zahlte beim 0:3 in Trillfingen Lehrgeld in der neuen Liga. Hardt/Lauterbach verlor gegen Straßberg unglücklich in der Nachspielzeit mit 0:1.

---



Straßberg startete nach dem Landesliga-Abstieg mit einem späten Sieg in Hardt in die Saison. Bubsheim greift nun erstmals ins Geschehen ein.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Winzeln SV Winzeln TSV Frommern Frommern 15:00 PUSH



Winzeln hatte am 1. Spieltag spielfrei und startet nun in die neue Saison. Frommern hatte sich beim 0:0 gegen Laufen/Eyach mehr erhofft und möchte nun auswärts punkten.

---



Laufen/Eyach erkämpfte sich beim torlosen Remis in Frommern einen Achtungserfolg. Bösingen II/Beffendorf II holte gegen Wurmlingen beim 1:1 immerhin einen Punkt





