SV Winzeln startet gegen Frommern, Deißlingen zu Gast in Grosselfingen

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Wurmlingen rettete sich in Bösingen zu einem 1:1, möchte nun aber vor heimischen Publikum die ersten drei Punkte einfahren. Trossingen drehte die Partie gegen Dotternhausen und siegte 2:1.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Dotternhausen verlor in der Nachspielzeit in Trossingen und will es am zweiten Spieltag besser machen. Aufsteiger Ebingen startet an diesem Wochenende in die Saison und muss sich in der neuen Liga erst beweisen.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Grosselfingen steigt erst jetzt in die Saison ein und hat gleich einen schweren Auftakt vor der Brust. Deißlingen/Lauffen stürmte beim 8:1 gegen Schramberg erstmal an die Tabellenspitze.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Schramberg kassierte in Deißlingen eine 1:8-Packung und wird erstmal darauf bedacht sein defensiv stabiler auftreten. Gruol verlor zuhause gegen Aufsteiger Hechingen mit 2:3 und steht ebenfalls unter Zugzwang.
Hechingen überraschte zum Auftakt mit einem 3:2-Auswärtssieg in Gruol und will nun auch zuhause punkten. Trillfingen siegte klar mit 3:0 gegen Kolbingen und reist mit Selbstvertrauen an.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Kolbingen zahlte beim 0:3 in Trillfingen Lehrgeld in der neuen Liga. Hardt/Lauterbach verlor gegen Straßberg unglücklich in der Nachspielzeit mit 0:1.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Straßberg startete nach dem Landesliga-Abstieg mit einem späten Sieg in Hardt in die Saison. Bubsheim greift nun erstmals ins Geschehen ein.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Winzeln hatte am 1. Spieltag spielfrei und startet nun in die neue Saison. Frommern hatte sich beim 0:0 gegen Laufen/Eyach mehr erhofft und möchte nun auswärts punkten.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Laufen/Eyach erkämpfte sich beim torlosen Remis in Frommern einen Achtungserfolg. Bösingen II/Beffendorf II holte gegen Wurmlingen beim 1:1 immerhin einen Punkt