Allgemeines
SV Winzeln startet gegen Frommern, Deißlingen zu Gast in Grosselfingen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 2. Spieltags 

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern verspricht wieder spannende Partien. Aufsteiger FC Hechingen empfängt den TSV Trillfingen, beide nach Auftaktsiegen mit Rückenwind. Die SGM Deißlingen/Lauffen reist nach Grosselfingen, während Schramberg und Gruol nach Niederlagen punkten wollen. Der SV Winzeln empfängt in seinem ersten Spiel den TSV Frommern.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
15:00

Wurmlingen rettete sich in Bösingen zu einem 1:1, möchte nun aber vor heimischen Publikum die ersten drei Punkte einfahren. Trossingen drehte die Partie gegen Dotternhausen und siegte 2:1.
---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
15:00

Dotternhausen verlor in der Nachspielzeit in Trossingen und will es am zweiten Spieltag besser machen. Aufsteiger Ebingen startet an diesem Wochenende in die Saison und muss sich in der neuen Liga erst beweisen.
---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
15:00

Grosselfingen steigt erst jetzt in die Saison ein und hat gleich einen schweren Auftakt vor der Brust. Deißlingen/Lauffen stürmte beim 8:1 gegen Schramberg erstmal an die Tabellenspitze.
---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
15:00live

Schramberg kassierte in Deißlingen eine 1:8-Packung und wird erstmal darauf bedacht sein defensiv stabiler auftreten. Gruol verlor zuhause gegen Aufsteiger Hechingen mit 2:3 und steht ebenfalls unter Zugzwang.
---

Morgen, 15:00 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
15:00

Hechingen überraschte zum Auftakt mit einem 3:2-Auswärtssieg in Gruol und will nun auch zuhause punkten. Trillfingen siegte klar mit 3:0 gegen Kolbingen und reist mit Selbstvertrauen an.
---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
15:00

Kolbingen zahlte beim 0:3 in Trillfingen Lehrgeld in der neuen Liga. Hardt/Lauterbach verlor gegen Straßberg unglücklich in der Nachspielzeit mit 0:1.
---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
15:00

Straßberg startete nach dem Landesliga-Abstieg mit einem späten Sieg in Hardt in die Saison. Bubsheim greift nun erstmals ins Geschehen ein.
---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
15:00

Winzeln hatte am 1. Spieltag spielfrei und startet nun in die neue Saison. Frommern hatte sich beim 0:0 gegen Laufen/Eyach mehr erhofft und möchte nun auswärts punkten.
---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
15:00

Laufen/Eyach erkämpfte sich beim torlosen Remis in Frommern einen Achtungserfolg. Bösingen II/Beffendorf II holte gegen Wurmlingen beim 1:1 immerhin einen Punkt


22.8.2025, 15:00 Uhr
